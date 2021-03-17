«الصحة العالمية»: الأحداث التالية للتطعيم بأسترازينكا ليست بالضرورة مرتبطة به

قالت منظمة الصحة العالمية: إن "بعض الدول الأوروبية أوقفت استخدام لقاح أسترازينكا، كإجراء وقائي بناء على تقارير عن اضطرابات تخثر للدم لدى أشخاص تلقوا اللقاح ومثل تلك الأحداث الصحية تحدث بشكل متكرر، كما أن الجلطات الدموية الوريدية هي ثالث أكثر أمراض القلب والأوعية الدموية شيوعا على مستوى العالم".وأكدت المنظمة في بيان أصدرته بعد ظهر اليوم الأربعاء بجنيف: أن التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد لن يقلل المرض أو الوفيات لأسباب أخرى.. مضيفة أنه "في حملات التطعيم المكثفة من الروتينى أن تشير البلدان إلى الأحداث الصحية الضارة المحتملة بعد التلقيح، ولكن هذا لا يعنى بالضرورة أن تلك الأحداث مرتبطة بالتطعيم نفسه، ولكن من الجيد التحقيق فيها".ولفتت المنظمة إلى أنها على اتصال بوكالة الأدوية الأوروبية والهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم للحصول على أحدث المعلومات حول سلامة لقاحات كورونا، في الوقت الذي تقوم اللجنة الاستشارية بالمنظمة بشأن سلامة اللقاحات بتقييم أحدث بيانات السلامة المتاحة للقاح أسترازينكا وبعناية، مشددة على أنه بمجرد الانتهاء من هذه المراجعة ستقوم بإعلان النتائج للجمهور.واعتبرت منظمة الصحة العالمية أن فوائد لقاح أسترازينكا تفوق مخاطره، مُوصية بمواصلة التطعيم به