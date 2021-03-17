قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة 8 ساعات.. الجمعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق (ابتداء من الطالبية حتي ميدان الرماية – مساكن الضباط – مساكن الشباب – كفر نصار – كوم بكار – عزبة جبريل – منشية البكاري)، لمدة 8 ساعات من الساعة 10 مساء يوم الجمعة 1932021 وحتى الساعة 6 صباح يوم السبت 2032021، لإصلاح كسر بخط مياه قطر 1000 مم بطريق مصر إسكندرية الصحراوي أمام شارع عتاب.وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.