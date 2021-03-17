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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ الإسماعيلية يناقش خطة تطوير 16 قرية بالقنطرة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:18 م
المهندس أحمد عصام
المهندس أحمد عصام
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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عقد المهندس أحمد عصام نائب محافظ الاسماعيلية، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا لمناقشة تطوير 16 قرية الأكثر احتياجا بالقنطرة شرق، وذلك بحضور العميد محمد يوسف ممثل الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وممثلي المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، ممثلى مبادرة حياة كريمة من رئاسة مجلس الوزراء ومديرى عموم المديريات الخدمية وممثل شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

ناقش نائب محافظ الإسماعيلية الخريطة التنظيمية لتطوير الريف المصري بقرى القنطرة شرق والتي تتضمن بإنشاء 5 كبارى لربط قرى القنطرة شرق ورفع كفاءة مراكز الشباب وإنشاء أخرى جديدة، وإنشاء مركز تدريب للإسعاف ورفع كفاءة عدد من المساجد، كما وجه بدراسة وافية وكاملة وحصر بجميع التعديات على الأراضى الزراعية لإزالة كافة المعوقات للبدء في إنشاء سكن كريم ومجتمعات عمرانية جديدة والتي تتفق مع رؤية مصر 2030.

كما ناقش المهندس أحمد عصام خطة توصيل المرافق من غاز وكهرباء وصرف صحي ومياه شرب لتطوير البنية التحتية لـ 16 قرية المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأكد نائب المحافظ على سرعة عمل الدراسات اللازمة لحل مشكلة المياه الجوفية بالقنطرة شرق وإنشاء شبكات صرف صحى بأماكن تجمعات المياه الجوفية وإنشاء محطات معالجة لها، كما وجه بدراسة مستوفاة لترشيح مياه قناة السويس ومبادرة لترميم الترع والتبطين مع خطة الري.
نائب محافظ الإسماعيلية يناقش خطة تطوير 16 قرية بالقنطرة
نائب محافظ الإسماعيلية يناقش خطة تطوير 16 قرية بالقنطرة
نائب محافظ الإسماعيلية يناقش خطة تطوير 16 قرية بالقنطرة
نائب محافظ الإسماعيلية يناقش خطة تطوير 16 قرية بالقنطرة

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