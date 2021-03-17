رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 1500 عبوة تحليل سكر منتهية الصلاحية في طنطا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:18 م
ضبط عبوة تحليل سكر
ضبط عبوة تحليل سكر
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
طباعة
تمكنت مديرية التموين بالغربية، اليوم الأربعاء، من ضبط 1500 عبوة تحليل سكر، منتهية الصلاحية داخل مخزن غير مرخص بطنطا.

كان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد تلقى تقريرا بتمكن الرقابة التموينية بالمديرية بالتعاون مع إدارة طنطا، بناء على تحريات الأجهزة الرقابية، من ضبط 1500 عبوة تحليل سكر انتهاء فبراير 2021 داخل مخزن غير مرخص بطنطا.

تم التحفظ على المضبوطات، وحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

موضوعات متعلقة

زايد: عدة دول بدأت اتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة الموجة الثالثة من كورونا

نتيجتك متاحة| رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2021 لطلاب الأزهر

القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من المتطوعين والمجندين

«قصر العيني» يحذر: زيادة بوفيات كورونا.. ابعدوا عن الأحضان والقبلات


الصور

image description

وكيل صحة أسيوط يثني على دور مبادرة «أمانة العلاقات العامة»

image description

محافظ أسيوط: تركيب أعمدة إنارة بالقرى ضمن «حياة كريمة»

image description

جامعة أسيوط تشارك فى مؤتمر إتاحة التعليم العالى لدمج الطلاب ذوى الإعاقة

image description

ضبط 99 طن مخللات و700 كيلو كبدة غير صالحة للاستهلاك بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بالقومسيون الطبى العام بمديرية الصحة

الأكثر قراءة

عمرو دياب يعلن إصابته بفيروس كورونا

أخبار عودة الطيران السعودي الدولي | موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية (تفاصيل)

أستاذ جامعي يسرب الامتحان مقابل «رشوة جنسية»

«قصر العيني» يحذر: زيادة بوفيات كورونا.. ابعدوا عن الأحضان والقبلات

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

«مسحة الجلد».. طريقة جديدة للكشف عن كورونا

أفضل عبارات التهنئة بمناسبة عيد الأم 2021

أخبار عودة الطيران السعودي الدولي | موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية (تفاصيل)

بريطانيا تخطط لخفض التلوث الصناعي بمقدار 13 في غضون 15 عامًا

أيام زمان

«معاك».. حكايات هاني لاشين مع عمر الشريف

«أيامي مع الموسيقى».. رحلة منير الوسيمي من الإسكندرية إلى مجد القاهرة

«شيخ الصحفيين».. رحلة محمد العزبي مع رموز صاحبة الجلالة

«مبتأكلش عيش».. محمد جبريل يكشف أسباب ترك العمل بالأدب

مقالات الرأي
ماجد حبته
بلطجة إخوانية فى مطار قرطاج
مؤمن المحمدي
شح الأهلي
صفوت البياضي
منظمة الصحة العالمية
مدحت بشاى
«سركيس» فى حمى حكومة مصر العادلة
المزيد

الثقافة

عمرو سليم: الملتقى العربى يؤكد على ضرورة وجود الكاريكاتير

سعيد بدوي: ليس شرطًا أن يكون «الكاريكاتير» سخرية

رغداء حجازى: ريشة المرأة فى الكاريكاتير بصمة مميزة فى التاريخ (حوار)

قريبًا.. شاعر بنجلاديش الأول أمين الرحمن في القاهرة