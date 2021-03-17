ضبط 1500 عبوة تحليل سكر منتهية الصلاحية في طنطا

تمكنت مديرية التموين بالغربية، اليوم الأربعاء، من ضبط 1500 عبوة تحليل سكر، منتهية الصلاحية داخل مخزن غير مرخص بطنطا.كان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد تلقى تقريرا بتمكن الرقابة التموينية بالمديرية بالتعاون مع إدارة طنطا، بناء على تحريات الأجهزة الرقابية، من ضبط 1500 عبوة تحليل سكر انتهاء فبراير 2021 داخل مخزن غير مرخص بطنطا.تم التحفظ على المضبوطات، وحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.