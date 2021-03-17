البوسنة والهرسك تعلن عزمها شراء لقاح سبوتنيك الروسي

أعلن مجلس وزراء اتحاد البوسنة والهرسك، الأربعاء، عزمه شراء 500 ألف جرعة لقاح "سبوتنيك -في" الروسي لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.وأوضح المجلس، وهو أحد الكيانين السياسيين داخل جمهورية البوسنة والهرسك، في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية أن الحكومة كلفت دائرة الصحة الاجتماعية لاتحاد البوسنة والهرسك بتوقيع المعاهدة مع شركة "ميديمبكس" من سراييفو حول توريد لقاح "سبوتنيك -في" الروسي في أقرب وقت ممكن.يذكر أن لقاح "سبوتنيك -في" تم تسجيله من قبل وزارة الصحة الروسية في أغسطس عام 2020.ونشرت مجلة "لانسيت" نتائج المرحلة الثالثة للتجارب السريرية للقاح "سبوتنيك -في" والتي تؤكد المؤشرات العالية لفعالية وأمن اللقاح الروسي.