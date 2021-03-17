انتحار شاب بحبة غلة في دمياط

أقدم شاب يدعى "م. ا"، في العقد الثالث من عمره، من قرية سيف الدين التابعة لمركز الزرقا، على الانتحار اليوم الأربعاء، حيث قام بتناول حبة الغلة السامة، في محاولة للتخلص من حياته لمروره بأزمة نفسية.حاول الأهالي نقله عبر سيارات الإسعاف إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه ولكنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة.تم إخطار ذوي المتوفي لاستلام جثمانه واستخراج تصاريح الدفن الخاصة به وتم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الواقعة وتم تحرير محضر شرطي بالواقعة.