بورصة بيروت تغلق على ارتفاع بـ1.03%

أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على ارتفاع بنسبة 1.03%، أي ما يعادل 5 نقاط، ليغلق عند مستوى 825.63 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 75 ألفا و673 سهما، بقيمة مليون و601 ألف و490 دولارا، نُفّذت من خلال 64 صفقة.

كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 8 ملايين و424 ألف دولار، مقارنة مع 8 ملايين و337 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.