البورصة العراقية تغلق مرتفعة

أغلق مؤشر"البورصة" العراقية اليوم على ارتفاع بنسبة 2.47%، متوقفًا عند 597.69 نقطة.

وسجل المؤشر ارتفاع أسهم 14 شركة وانخفاض أسهم 4 أخرى، فيما حافظت 5 شركات على أسعار أسهمها.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة 3،688،322،811 سهمًا، بقيمة 3،006،464،883 دينارًا عراقيًا، تحصلت من إبرام 716 صفقة، شملت 23 شركة مساهمة من أصل 104 شركات مسجلة في البورصة.