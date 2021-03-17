البورصة العراقية تغلق مرتفعة
الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:16 م
وكالاتطباعة
أغلق مؤشر"البورصة" العراقية اليوم على ارتفاع بنسبة 2.47%، متوقفًا عند 597.69 نقطة.
وسجل المؤشر ارتفاع أسهم 14 شركة وانخفاض أسهم 4 أخرى، فيما حافظت 5 شركات على أسعار أسهمها.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة 3،688،322،811 سهمًا، بقيمة 3،006،464،883 دينارًا عراقيًا، تحصلت من إبرام 716 صفقة، شملت 23 شركة مساهمة من أصل 104 شركات مسجلة في البورصة.
وسجل المؤشر ارتفاع أسهم 14 شركة وانخفاض أسهم 4 أخرى، فيما حافظت 5 شركات على أسعار أسهمها.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة 3،688،322،811 سهمًا، بقيمة 3،006،464،883 دينارًا عراقيًا، تحصلت من إبرام 716 صفقة، شملت 23 شركة مساهمة من أصل 104 شركات مسجلة في البورصة.