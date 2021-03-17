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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أوروبا تمدد إيريني لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا حتى مارس 2023

الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:41 م
قائد عملية إيريني
قائد عملية إيريني فابيو أغوستيني
محمد عمر
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أعلن قائد عملية إيريني فابيو أغوستيني، الأربعاء، تمديد مهمة إيريني لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا حتى مارس 2023.
وقال قائد عملية إيريني فابيو أغوستيني في بيان له مساء اليوم، إن تركيا عطلت التعاون بين أسطولي إيريني وحلف الناتو في البحر المتوسط.

وأكد قائد عملية "إيريني" أن جميع أطراف النزاع في ليبيا تنتهك قرار حظر توريد الأسلحة.

فيما اكد دبلوماسي أوروبي أن أسطول إيريني قدم 22 تقريرا سريا عن انتهاك حظر السلاح الدولي المفروض على كافة أطراف الصراع في ليبيا.

وتشارك دول أوروبية في العملية البحرية العسكرية "إيريني" لمراقبة المياه الليبية لمنع انتهاك حظر السلاح المفروض على ليبيا.

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