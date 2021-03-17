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محمد العسيري
الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الفلبين تحظر السفر إليها مع ارتفاع حالات الإصابة بكورونا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:14 م
الفلبين كورونا
الفلبين كورونا
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أعلنت السلطات الفلبينية: أنها ستعلق مؤقتًا دخول الأجانب وبعض المواطنين من الخارج إلى أراضيها، في الوقت الذي تكافح فيه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا التصاعد المتجدد في حالات الإصابة بكوفيد-19.

وقالت فرقة العمل المعنية بفيروس كورونا في البلاد في بيان جديد: إن الأجانب والمواطنين الذين لا يعملون بالخارج، لن يتمكنوا من دخول البلاد من 20 مارس الجاري حتى 19 أبريل المقبل بموجب الحظر. كما وجهت فرقة العمل الوكالات المعنية للحد من عدد الركاب الدوليين الوافدين إلى 1500 في اليوم.
وأوضح البيان: أن الحظر لا يشمل المسؤولين الحكوميين الأجانب والدبلوماسيين والعمال الفلبينيين العائدين من الخارج.

وبينما فتحت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا أبوابها منذ فترة وجيزة للسماح بدخول بعض الأجانب الذين لديهم بالفعل تأشيرات وخطابات إعفاء، إلا أنها تشهد ارتفاعًا في حالات الإصابة بمتغيرات جديدة من الفيروس.

كما كانت الفلبين قد فرضت حظر التجوال لمدة أسبوعين على محيط العاصمة مانيلا، وأغلقت بعض المدن والفنادق، كما جددت الشرطة من تحذيراتها للمواطنين من التقبيل والعناق وغير ذلك من "مظاهر المودة العامة".

وسجلت الفلبين أكثر من 621.498 حالة إصابة و12.829 حالة وفاة بالوباء حتى الآن.

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