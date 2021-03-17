«أردت أن أكون شيطانة وفشلت».. موقف مدهش من طفولة شادية

قصت النجمة الكبيرة الراحلة شادية موقف غريب حدث معها في طفولتها وفيه قامت بدور كيوبيد بين اثنين.الحكاية كما ذكرتها الفنانة الكبيرة لمجلة جاءت كالتالي، قالت شادية: "كنت في الحادية عشرة من عمري أهوى ارتياد السينما وسماع الأغاني والراديو وككل فتاة في مثل هذا السن كنت أجد تسلية كبرى في محاولة التشبه بكواكب السينما وتقليد المشاهد الغرامية مع فتيات الجيران".وذات يوم كتبت رسالة غرامية نقلتها بأمانة من رسالة بعث بها بطل أحد الأفلام إلى حبيبته في الفيلم، ولما كنت فتاة صغيرة فقد وضعت في الرسالة صورة إحدى بنات الجيران الشابات، وألقيت بالرسالة من النافذة إلى الطريق ليلتقطها أول عابر سبيل.وكانت الرسالة من نصيب طالب في الجامعة أخذت أراقبه وهو يفتح الرسالة ويطالعها وكأنني أشاهد فيلما سينمائيا مضحكا، وكنت أظن أن المسألة لا تتعدى كونها مقلب صبياني مسلي.ولدهشتي علمت بعد ذلك بأسبوع بان أم الطالب الذي قرأ الخطاب الغرامي تقدمت لأهل الفتاة التي دسست صورتها في الرسالة لتخطبها له، وهكذا قمت بدور كيوبيد من حيث كنت أريد القيام بدور الشيطان.