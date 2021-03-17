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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء بريطانيا: سأتلقى لقاح أسترازينيكا قريبًا جدًا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:10 م
جونسون
جونسون
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قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الأربعاء، إنه سيتلقى لقاح "أسترازينيكا" قريبًا جدًا، مؤكدًا ثقته في اللقاح الذي أوقفت بعض الدول استخدامه بعد تقارير عن حدوث جلطات دموية.

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت دول الاتحاد الأوروبي قد تجاهلت الأدلة العلمية، قال جونسون أمام البرلمان: أفضل شيء يمكنني قوله عن برنامج لقاح "أكسفورد أسترازينيكا" هو أنني تلقيت أخيرًا أخبارًا بأنني سأتلقى جرعتي قريبًا جدًا"، بحسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأضاف: "سيكون بالتأكيد (أكسفوردأسترازينيكا) هو ما سأتلقاه".

ويأتي ذلك بعد أن علقت غالبية دول الاتحاد الأوروبي استخدام اللقاح، الذي طورته شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد؛ بسبب تسجيل حالات إصابة بجلطات دموية بعد تلقيه.

وتقول منظمة الصحة العالمية ووكالة الدواء الأوروبية إنه لا توجد حتى الآن أدلة على أن تلك الجلطات نتجت عن استخدام لقاح "أسترازينيكا"، فيما تقوم كل منهما بإجراء مراجعة وفحص للتقارير الحالية.

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