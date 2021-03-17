روسيا تنفى مزاعم إعلامية بشأن انفجار طوربيدات أثناء تفريغ سفينة مضادة للغواصات

نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، ما تردد في وسائل الإعلام حول مزاعم انفجار طوربيدات أثناء تفريغ حمولتها من سفينة مضادة للغواصات.وقالت الوزارة في بيان أوردته وسائل إعلام روسية إن المعلومات المنشورة في عدد من وسائل الإعلام حول انفجار طوربيدات في العاشر من شهر مارس الجاري أثناء تفريغ حمولة سفينة مضادة للغواصات في منطقة بريموري لا أساس لها من الصحة، ولم تقع حوادث تتعلق بخدمات تسليح السفن والمراكب التابعة لأسطول المحيط الهادئ.