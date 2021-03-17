رئيس مدينة بلطيم: الانتهاء من أعمال مشروع الصرف الصحي بنسبة 90%

قال العميد هاني عبد القوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم بكفر الشيخ، إنه جاري الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بشكل نهائي والبدء فى أعمال التشطيبات، حيث تبلغ محطة معالجة بطاقة 22000 متر مكعب فى اليوم كمرحلة أولى تصل لـ 33000 متر مكعب فى اليوم.وأوضح رئيس مصيف بلطيم، أن موقف التنفيذ تم الانتهاء من شبكات الانحدار وخطوط الطرد ومحطات الرفع إلى محطة المعالجة بنسبة تنفيذ تتعدى الـ 90% كما تم الانتهاء من جميع الأعمال المدنية لمحطة المعالجة الرئيسية بنسبة تنفيذ 90%، وأيضا جاري أعمال التركيبات الميكانيكية لمحطات الرفع والمعالجة.وأكد عبد القوي، أنه أيضا جاري متابعة الأعمال بشكل مستمر حتى نتمكن من البدء في تشغيل شبكة الصرف بالمصيف في الصيف 2021.