«عرض جديد لكورونا».. الطفح الجلدي قد يكون علامة وحيدة على الإصابة

أظهرت بيانات جديدة من جامعة «كينجز كوليدج» البريطانية أن الطفح الجلدي يعد عرضًا شائعًا يثبت الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وليس الحمى الشديدة والسعال الجاف فقط.وذكرت تلك البيانات أن واحد من كل خمسة أشخاص يصابون بكورونا، يكون العرض الوحيدة الظاهر عليهم هو الطفح الجلدي، بالإضافة إلى أن هناك 17% من الحالات يكون ذلك العرض هو الأول في الظهور قبل باقي الأعراض الشائعة.وأشارت البيانات البريطانية إلى أن الطفح الجلدي يظهر بطرق مختلفة في جميع أنحاء الجسم، موضحةً أن الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بكورونا كانوا أكثر عرضة بنسبة 67% للإصابة بطفح جلدي مقارنة بغير المصابين.وشملت دراسة أخرى، في الشأن ذاته، على 11544 شخصًا طُلب منهم تقديم صور للطفح الجلدي عند إصابتهم بكوفيد-19، إذ كشفت أن 21% من المصابين كانت العلامة السريرية الوحيدة على كورونا هو ذلك العرض.وقال الباحثون: "الطفح الجلدي العنقودي مع أعراض أخرى لكوفيد-19، تنبئ باختبار المسحة الإيجابية، وتحدث في عدد كبير من الحالات، إما بمفردها أو قبل أعراض أخرى أقل حدة".وأوضحت إيما ويدجورث استشارية الأمراض الجلدية والمتحدث باسم مؤسسة الجلد البريطانية: "لقد أصبحنا ندرك بشكل متزايد أن الطفح الجلدي يمكن أن يكون علامة على الإصابة بكورونا، أو العلامة الوحيدة في بعض المصابين، ويمكن أن يختلف أعراض الطفح الجلدي المصاحب لفيروس بشكل كبير".وأضافت أن الطفح الجلدي يكون على شكل خلايا النحل والبثور الصغيرة والبقع الحمراء والنتوءات على الجسم، وتورم الأصابع والتغيرات في تدفق الدم إلى اليدين والقدمين.