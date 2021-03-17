جداول امتحانات أبناء الخارج من الصف الرابع الابتدائي إلى الثاني الثانوي في جميع الدول 2021

ننشر عبر موقع "الدستور" جداول امتحانات نظام أبناء الخارج بجميع دول العالم والتي يتواجد فيها سفارات جمهورية مصر العربية، ضمن استعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لامتحانات نهاية العام الدراسي 2020-2021.





جداول امتحانات نظام أبناء الخارج 2021

وأعلنت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات أبناء الخارج إضافة إلى نشر جداول امتحانات الصفوف يوم السبت الموافق الثالث من شهر ابريل لسنة 2021 بداية من الصف الرابع الإبتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، مع الأخذ في الاعتبار نظام دراسة الطالب "عربي - لغات - دمج".

رابط موقع امتحانات أبناؤنا في الخارج

وتحيط الوزارة علم أولياء الأمور أن الامتحانات ستكون عبر رابط موقع أبناؤنا في الخارج من هنا التابع لوزارة التربية والتعليم وفقا للمواعيد المدرة ضمن جداول الصفوف المرفقة في الصور أسفل التقرير.





نظام امتحانات أبناء الخارج 2021

ستعلن الامتحانات عبر رابط موقع أبناء الخارج التابع لوزارة التربية والتعليم في المواعيد المحددة من الجداول كل مادة على حدة مرفق لها ورقة الأسئلة، حيث يقوم الطالب أو الطالبة بطباعتها وإرفاق الإجابة بها.

ومن المقرر أن تكون الامتحانات في المنزل بنظام الكتاب المفتوح «open book» وعقب انتهاء الطالب من الإجابة على المادة المقررة له في نفس يوم الامتحان يقوم بتدوين (الاسم رباعي- رقم الجلوس- السفارة- الدولة - الصف الدراسي) على كل ورقة إجابة لكل مادة، ويتم تسليمها للسفارة أو المكتب الثقافي طبقًا للمواعيد التي تحددها السفارة.





ووضعت الوزارة جداول الامتحانات الخاصة بأبناء الخارج للصفوف التالية:

جدول امتحانات المرحلة الابتدائية

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي

جداول امتحانات المرحلة الإعدادية

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي

جداول امتحانات المرحلة الثانوية

جدول امتحانات أولى ثانوي

جدول امتحانات الثاني الثانوي أدبي

جدول امتحانات ثانية ثانوي علمي

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ونوهت الوزارة على الطلاب المتخلفين عن أداء الامتحانات في الموعد المحدد سيكون لهم اتحانات دور ثاني على أن يحدد الموعد في وقت لاحق.