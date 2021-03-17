«الأولى منذ 9 سنوات».. «الدبيبة»: سعيد بزيارة الرئيس التونسي إلى ليبيا

عبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الأربعاء، عن سعادته بزيارة الرئيس التونسي الأولى إلى ليبيا اليوم منذ نحو تسعة سنوات.وكتب الدبيبة في تغريدة له عبر حسابه بموقع "تويتر": "بعد المشهد الرائع الذي تمثلت فيه ديمقراطية الدولة والتداول السلمي على السلطة من خلال مراسم التسليم والاستلام التي أجريت بالأمس. سعدنا اليوم بزيارة الرئيس قيس سعيد كأول زيارة رسمية لرئيس دولة إلى ليبيا منذ عام 2012".وأضاف: "وما يميز هذه الزيارة أنها أتت من الدولة الشقيقة".ووصل الرئيس التونسي قيس سعيد إلى مطار معيتيقة الدولي صباح اليوم، وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائباه موسى الكوني وعبدالله اللافي في استقباله.