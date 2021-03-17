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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«العادلي»: تدشين 1700 مصنع جديد بمنطقة الروبيكي خلال عامين

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:57 م
المهندس بهاء العادلي
المهندس بهاء العادلي
أسماء إبراهيم
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قال المهندس بهاء العادلي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر الصناعية، إن هناك 1700 مصنع جديد سيتم تدشينهم في منطقة الروبيكي خلال الفترة المقبلة بهدف زيادة الاستثمارات بالمنطقة.

وأضاف العادلي في تصريح لـ"الدستور"، أن الـ1700 مصنع مقسمين بين 1200 مصنع في شرق الروبيكي على مساحة 800 فدان، والـ500 مصنع سيتم تدشينهم في غرب الروبيكي وتم تحديد وقت زمني لتدشينهم خلال عامين بالتعاون مع الحكومة.

وثمن العادلي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر الصناعية، دور البنك المركزي المصري في الوقوف بجانب الصناعة وحل التحديات التمويلية التي تقف امام الصناع خلال جائحة كورونا، من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإعفاء الممولين المتعثرين من الفوائد وغيرهم.

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