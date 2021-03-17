«وجوه الوسواس المبعثرة».. رواية جديدة لمصطفى غريب

صدر حديثًا عن دار النخبة رواية «وجوه الوسواس المبعثرة» للروائي والشاعر العراقي مصطفى محمد غريب.الرواية تقع في 460 صفحة من القطع المتوسط، وقد قسّم المؤلف الرواية إلى ستة فصول وتمتد الأحداث إلى جزء آخر في مرحلة الإعداد، وتم اختيار الأسماء بدلالاتها من قبل المؤلف لأسباب شخصية وأخرى عامة.يقول الكاتب في كلمة الغلاف" النوم في العراء نعمة ربانية… الحيطة من العصابات والمافيا المنظمة والميليشيات المتعاونة مع الأجهزة الأمنية ورجال كبار المسؤولين في الدولة… الحيطة من دعاة أحزاب الإسلام السياسي الذين ينقلبون إلى مصاصي دماء البشر بحجة عدالة السماء.لا أنسى قول حميد كردي: عليك الحيطة من النملة والذبابة والبعوضة، من العناكب غير السامة مثلما تحتاط من العقرب والحية والعناكب السامة. أما الحيطة من الألسنة البشرية فهي قمة تيهان الوعي الإنساني.أجزم أنني قلت له في بعض الحالات «أنت على حق»، لأنني لم احتط من النساء المسمومات وغير المسمومات، وبقيت أكن لهذا المخلوق الأسطوري- المرأة- نظرة قدسية وينبوع للجنس البشري.