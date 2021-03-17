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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«العدل الليبية»: لن ندخر جهدا للإفراج السريع عن المسجونين بغير وجه حق

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:53 م
حليمة إبراهيم عبد
حليمة إبراهيم عبد الرحمن
عبير سليم
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قالت وزيرة العدل الليبية حليمة إبراهيم عبد الرحمن، اليوم الأربعاء، إنها بصدد تشكيل لجنة بمشاركة دولية في غضون أقل من 15 يومًا؛ لحث الجهات غير الخاضعة للدولة الليبية بالإفراج عن المعتقلين في سُجون لا تمت للدولة بصلة.

وحثت الوزيرة في بيان نقله المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، كل الجهات غير المعترف بها بالدولة الليبية بالإفراج السريع وغير المشروط للمواطنين الليبيين المسجونين بغير وجه حق ومن غير وجود أي تهم أو أوامر قبض حيالهم.

وأكدت أنها لن تدخر جهد للعمل بهذا الصدد وأنه سيتم وضع عقوبات ومسألة مرتكبي جرائم الإخفاء والسجن من قبل هؤلاء الأشخاص.
«العدل الليبية»: لن ندخر جهدا للإفراج السريع عن المسجونين بغير وجه حق
«العدل الليبية»: لن ندخر جهدا للإفراج السريع عن المسجونين بغير وجه حق

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