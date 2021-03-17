«العدل الليبية»: لن ندخر جهدا للإفراج السريع عن المسجونين بغير وجه حق

قالت وزيرة العدل الليبية حليمة إبراهيم عبد الرحمن، اليوم الأربعاء، إنها بصدد تشكيل لجنة بمشاركة دولية في غضون أقل من 15 يومًا؛ لحث الجهات غير الخاضعة للدولة الليبية بالإفراج عن المعتقلين في سُجون لا تمت للدولة بصلة.وحثت الوزيرة في بيان نقله المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، كل الجهات غير المعترف بها بالدولة الليبية بالإفراج السريع وغير المشروط للمواطنين الليبيين المسجونين بغير وجه حق ومن غير وجود أي تهم أو أوامر قبض حيالهم.وأكدت أنها لن تدخر جهد للعمل بهذا الصدد وأنه سيتم وضع عقوبات ومسألة مرتكبي جرائم الإخفاء والسجن من قبل هؤلاء الأشخاص.