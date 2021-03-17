فلسطين: إغلاق شامل فى نابلس للحد من تفشى كورونا

أعلن محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان، الأربعاء، عن إغلاق شامل للمحافظة اعتبارا من يوم غد الخميس، للحد من تفشي فيروس "كورونا".وأكد رمضان في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن غدا الخميس يوم إغلاق شامل لكافة مناحي الحياة، وأن الجهات المختصة ستتخذ إجراءات صارمة ومشددة بحق من لا يلتزم بهذا القرار.وأشار إلى أن القرار يستثني الصيدليات والعيادات والمراكز الطبية.