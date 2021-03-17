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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

نسقى إطلالتك من «out fit» نور عمرو دياب (صور)

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:51 م
نور عمرو
نور عمرو
سارة ساويرس
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تفضل البلوجر الشابة نور عمرو دياب دومًا مشاركة أحدث out fit لها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الفيديوهات إنستجرام، فتستحوذ على إعجاب الآلاف من المتابعين، ونستعرض فى السطور التالية اجمل إطلالات نور عمرو دياب.

كما يمكنك تنسيق إطلالتك من out fit نور عمرو دياب.

باللون البرتقالي
تألقت نور عمرو دياب عبر حسابها على انستجرام، فى أحدث إطلالة لها بملابس كاجوال أنيقة، مرتدية بنطلون جينز أزرق، وتيشيرت باللون البرتقالي، ونسقت حذاءً رياضيا أبيض، وعن عشقها للون البرتقالي، قالت لجمهورها "بقيت أحب اللون البرتقالي مؤخرًا".

إطلالة الفلانتين
وخطفت نور ابنة الفنان عمرو دياب وشيرين رضا الأنظار بإطلالة حمراء، حيث تألقت لبشهر الماضي، بفستان أنيق يبرز أنوثتها، فحازت صورتها على إعجاب الآلاف من المتابعين، فظهرت نور على جمهورها بفستان أحمر قصير ذو فتحة 7 عند منطقة الصدر، ونسقت معه جاكيت فرو بنفس بون الفستان وجعلت شعرها منسدلًا على أكتافها وزينته بطوق رقيق للشعر، ولم تتكلف فى وضع المكياج.

إطلالة بيضاء
كما سبق تألقت نور اليوم بإطلالة أنيقة بيضاء مكونة من بلوزة نصفها أبيض والنصف الآخر بلون الأوف وايت، منقوشة بالورود، لتبرز جمالها، مفتوحة عند منطقة الصدر، ونسقت معه بنطال جينز غامق اللون، مع كوتشي أبيض اللون أنيق ليناسب إطلالتهاK لم تتكلف بوضع المكياج كعادتها، ورفعت شعرها لأعلى ليناسب إطلالتها الكاجول.

ونور عمرو هى الابنة الكبرى للهضبة، مقيمة فى لندن حاليًا ودرست عدة تخصصات منها البيولوجي في الجامعات المصرية، إضافة إلى تحضير ماجستير في التسويق، إضافة إلى دراستها إدارة أعمال ولغة الإشارة، وحاليًا تعمل كمدونة موضة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وتحصد أزيائها الكثير من إعجاب المتابعين.

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