«حياة كريمة».. محافظ كفرالشيخ يبحث تطوير مسقط رأس سعد زغلول

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، عددًا من المنشآت الخدمية التابعة لمركز ومدينة مطوبس، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد رأفت، معاون المحافظ للمشروعات، وجمال فهمى، رئيس مركز ومدينة مطوبس، ووكلاء الوزارات، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ.وناقش محافظ كفرالشيخ، إقامة وإنشاء عدد من المشروعات الخدمية في قرية إبيانة- مسقط رأس المناضل سعد زغلول- من بينها إقامة مجمع خدمي ليضم "جمعية زراعية، ومكتب تضامن اجتماعي، وتأمينات، وضرائب عقارية، وماكينات صرف ATM، وكذا إنشاء مركز شباب وملعب خماسي".كما ناقش تطوير مدارس مرحلتي الابتدائية والإعدادية، وتطوير شبكة مياه الشرب، والكهرباء، ورفع كفاءة خطوط الاتصالات، ومد خطوط فايبر لخدمة التحول الرقمى، بالإضافة إلي تكاسي وتبطين ترع القرية، وأعمال الرصف وتركيب الإنترلوك، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".