رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان الروسي: حصة المجندين ثلث القوات المسلحة

أعلن رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما (المجلس الأدنى للبرلمان الروسي) فلاديمير شامانوف، أن حصة المجندين تشكل ثلث القوات المسلحة الروسية، موضحا، أن بقية المناصب العسكرية يشغلها المتطوعون الذين وقعت وزارة الدفاع عقد الخدمة العسكرية معهم.وقال البرلماني الروسي خلال اجتماع لجنة الدفاع حسبما نقلت وسائل إعلام روسية اليوم الأربعاء،:" إنه لم يبق في القوات المسلحة الروسية إلا 33% من المجندين، أما الباقون فهم متطوعون".وكان وزير الدفاع الروسي المارشال سيرجي شويجو، أعلن - في وقت سابق - أن عدد المتطوعين في القوات المسلحة الروسية انخفض خلال الأعوام السبعة الماضية لتبلغ 225 ألف شخص، أما عدد المتطوعين فارتفع في الفترة نفسها وبلغ 405 آلاف فرد.جدير بالذكر أن حصة المجندين في الجيش الروسي بلغت في التسعينيات نسبة 70%.