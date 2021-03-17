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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط تسجيل خط وي تكافل وكرامة من المصرية للاتصالات we

الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:03 م
المصرية للاتصالات
المصرية للاتصالات
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رابط تسجيل خط وي تكافل وكرامة من المصرية للاتصالات we، تصدر محركات البحث العالمي جوجل والسوشيال ميديا من قبل مستخدمي تكافل وكرامة عن رابط تسجيل خط وي تكافل وكرامة من المصرية للاتصالات we، والذي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي من ضمن مبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ فترة كبيرة تسهيلا وتيسيرا على المواطنين والذين يعانون في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) مؤخرا.

رابط تسجيل خط وي تكافل وكرامة من المصرية للاتصالات we

وتقدم "الدستور" في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الأربعاء 17 - 3 -2021، رابط تسجيل خط وي تكافل وكرامة من المصرية للاتصالات من خلال الروابط التالية: we (tk.te.eg) أو (te.egwpsportaltePersonal)، ويأتي ذلك في إطار التسهيل على المواطنين خاصة في ظل الظروف التي تعاني منها البلاد وحفاظا على سلامة المواطنين.

كيفية تسجيل خط وي تكافل وكرامة من المصرية للاتصالات we

1 - ادخل موقع الشركة المصرية للاتصالات:-
2 - ادخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا بشكل صحيح.
3 - كتابة تاريخ سريان بطاقة الرقم القومي:- (tk.te.eg) أو (te.egwpsportaltePersonal).
- السنة.
- الشهر.
- يوم.
4 - اختيار علامة أنا لست ربوت.
5 - الضغط على زر متابعة (فى حال كون الرقم صحيح ومسجلًا ضمن مستحقي معاش تكافل وكرامة فستنتقل إلى الصفحة التالية.
6 - ستظهر البيانات التى قمت بادخالها وهى الرقم القومي وتاريخ انتهاء سريانها.
7 - يطلب تأكيد اسم فرع السنترال الأقرب إليك لاستلام الشريحة.

تابع أيضاً:


8 - حدد موعد الاستلام فى اليوم التالي للتسجيل.
9 - اضغط على تسجيل
10 - تظهر رسالة "تم تسجيل الطلب بنجاح".
11 - الاستلام (تاريخ اليوم التالي للتسجيل) واسم الفرع المختار.

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