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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

«اشتغلنا معاهم».. مستفيدو «حياة كريمة» لإحياء القرى يتحدثون

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:44 م
حياة كريمة
حياة كريمة
هاني سميح
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في الآونة الأخيرة، نجحت مبادرة حياة كريمة خلال المرحلة الأولى، في تحقيق نجاحات ضخمة لإحياء القرى الصغيرة وتطويرها داخل ١١ محافظة بتنفيذ قرابة 490 مشروعًا من قائمة مستهدفة قوامها ٦٢٥ مشروعًا.

تضم المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة 4500 قرية التي سيتم تنفيذها على مدار 3 سنوات لتستهدف تحسين حياة 50 مليون مصرى، ومن المقرر فى نهاية هذا العام أن تصل إلى تغطية 357 قرية، منها 7 مراكز جديدة فى محافظة أسيوط بالمرحلة الثانية من المبادرة.

وبالتواصل مع أحد أهالي القرى المستفادة من المبادرة، اكتشفنا أن عمليات التطوير لما تقتصر على أعضاء وعاملي المبادرة فقط، بل شارك فيها الأهالي ليساعدوهم في تنفيذ مهامهم بأسرع شكل ممكن.

أعرب كامل المزين، أحد قاطني محافظة المنوفية، في بداية حديثه معنا، عن الجهود المبذولة من قبل مبادرة "حياة كريمة" في تطوير قرى عدة داخل المحافظة، مشيرًا إلى الخدمات التي كانت تنقص أهالي القرى بشكل كبير، وأصبحت حاليًا متوافرة طوال الوقت دون انقطاع.

كانت أبرز تلك المشكلات تكمن في انقطاع الكهرباء بشكل مستمر أو عدم وصول المياه إلى المنازل، ما تسبب في العديد من المتاعب لدى الأهالي، ولكن بمجرد توافد أعضاء المبادرة، سرعان ما تم حل المشكلة نهائيًا.

"نزلنا من بيوتنا وساعدناهم في أعمال الحفر والصيانة"، قال المزين إن الأهالي التي كان لديها خبرة في مجال ما، تسارعت للمشاركة في أعمال التطوير التي تم تنفيذها من قبل "حياة كريمة"، واستطاعوا إنجاز المهمة سويًا بأفضل شكل ممكن.

وانتقلنا بعد ذلك للحديث مع أحد المستفيدين من مبادرة "حياة كريمة" لإنعاش القرى المصرية، والقضاء على المشكلات التي واجهتهم في السنوات الطويلة الماضية بشكل كبير، وكان أبرزها مشكلة تراكم المخلفات حول المنازل وفي الأماكن العامة، ما كان يسبب العديد من حالات الاختناق لدى الأطفال والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.

محمد صلاح، من قاطني قرية "سمطا بحري"، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الأونة الأخيرة في جميع الخدمات العامة بداخلها، وكان على رأسها حل مشكلة القمامة التي تراكمت أمام منازل أهلها لسنوات طوال، وكانوا يتخلصون منها بمساعدة شباب القرية الذي يتطوعون في حملها وتركها بعيدًا عن المنازل.

"الأطفال عندنا كانوا بيتعبوا دايمًا بسبب ريحة الزبالة"، أشار "صلاح" إلى الميكروب الذي كان يصيب الأهالي والأطفال بشكل خاص بسبب انتشار القمامة داخل القرية، وعدم الاهتمام بإزالتها من قبل العاملين في منظمة المخلفات، لكن مع قدوم مبادرة "حياة كريمة"، اختلف الوضع بشكل جذري، وشاركهم شباب القرية في تنفيذ مهامهم.

أضاف: "انتشر العاملون في قطاع المخلفات داخل قريتنا منذ فترة قصيرة، وقضوا على تلك المشكلة نهائيًا، وأصبح هناك عاملين يترددون بشكل أسبوعي على القرية لحمل القمامة بعيدًا عنا، لذا يجب أن نوجه لهم الشكر في هذه الخدمة العريقة، وكذلك القائمين على المبادرة في سعيهم لتوفير حياة كريمة للمواطنين".

وأكد صلاح أن العمل على إنهاء المشكلة لم يقتصر عليهم فقط، بل تم إدراج العديد من القرى الأخرى في محافظة قنا، لتشمل المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، وتوفير الخدمات العامة للمواطنين، وحل مشكلاتهم التي عانوا منها ولم يعد هناك استطاعة لتحملها أكثر من ذلك.

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