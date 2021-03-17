الكرملين: اتخاذ إجراءات لمواجهة أي عقوبات أمريكية محتملة ضد روسيا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن بلاده قد تضطر إلى اتخاذ إجراءات لحماية مصالحها وتقليل جميع المخاطر الناجمة عن المزيد من العقوبات الأمريكية المحتملة، تعقيبًا منه على الأنباء الواردة بشأن احتمالية اتخاذ واشنطن إجراءات تقيدية جديدة ضد موسكو.وقال بيسكوف، في تصريحاته التي أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية: "إننا، بالطبع، نركز على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل الوقاية من أي مخاطر متعلقة بعقوبات محتملة جديدة ضدنا، وحماية مصالح بلدنا بقدر الإمكان".كما أعرب عن أسفه بفعل ارتباط فترة ولاية أي رئيس جديد في جميع الدورات الانتخابية الأخيرة في واشنطن بإجراءات مختلفة ضد موسكو وفرض العديد من العقوبات، مما يعني اتخاذ "عشرات من القرارات المتعلقة بالعقوبات"، بحسب قوله.