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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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رئيس جامعة طنطا يُكرم الفائزين بجائزة «الإشارات المرجعية»

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:36 م
رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا
حسام فوزي جبر - شريف عيد الغني
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كرم الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، خلال رئاسته لاجتماع مجلس كلية العلوم، اليوم الأربعاء، الحاصلين على جائزة «الإشارات المرجعية» للعام الجامعى 2019 - 2020، بحضور الدكتور طارق مصطفى عميد الكلية.

وقال الدكتور محمود ذكى، إن التكريم يمثل تأكيدًا لقيمة العلم والعلماء، واهتمام الجامعة بتعزيز جودة البحث العلمي لأعضاء الهيئة التدريسية والطلاب، واستمرارًا لنهج الجامعة في تشجيع الباحثين المتميزين، وتقديرًا لجهودهم البحثية والعلمية.

وشمل التكريم كل من "الدكتور أسامة حميدة، الأستاذ المتفرغ بقسم الفيزياء، والدكتور محمد أبو العزم، الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء، والدكتور السيد سالم، الأستاذ بقسم علم الحيوان، والدكتور محمد العيسوى، الأستاذ المساعد بقسم النبات الميكروبيولوجى، والدكتوره أمل حامد النجار، الأستاذ المتفرغ ورئيس قسم النبات السابق، لبلوغها السن القانوني للمعاش".

كما كرم رئيس الجامعة فريق بحثى من طلاب الفرقة النهائية "المستوى الرابع" ببرنامج التقنية الحيوية الصناعية، بقسم علم النبات، والذي نجح في الحصول علي تمويل بقيمة 75 ألف جنيه لمشروع تخرج ضمن مشروعات التخرج بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا “مشروعى بدايتى” للعام المالى 20202021.

وشمل التكريم كلا من كريم محمد المغربى (قائد المشروع)، أحمد كمال البيومى، آية عبد اللطيف الحضرى، محمد صفوت السويسى، عمر ماجد البحيرى، ومشرف المشروع الدكتور مصطفى الشيخ، أستاذ علم النبات المتفرغ بكلية العلوم ونائب رئيس جامعة طنطا السابق للدراسات العليا.

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