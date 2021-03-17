باكستان تتسلم 500 ألف جرعة لقاح سينوفارم

تسلمت باكستان دفعة جديدة تبلغ 500 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) من الصين.

وقالت وزارة أنظمة خدمات الصحة الوطنية وتنسيقها - حسبما ذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأربعاء - إن دفعة اللقاح وصلت أمس إلى قاعدة "نور خان" الجوية، وتسلمها المساعد الخاص لرئيس الوزراء لشؤون الصحة، دكتور فيصل سلطان، في حضور مسئولين آخرين من وزارة الصحة.

وأضافت الوزارة أنه سيتم توزيع جرعات اللقاح بين المحافظات لاستخدامها في تطعيم الأشخاص، كما وجه الدكتور سلطان الشكر إلى الصين، مؤكدًا أن بكين قد أظهرت دعمًا ثابتًا لـ"إسلام آباد" في أوقات الحاجة.

وكانت باكستان قد أطلقت حملة تطعيم ضد (كوفيد-19) في وقت سابق من شهر مارس الجاري؛ حيث بدأت بالأشخاص كبار السن.

وكانت باكستان قد سجلت 2351 إصابة جديدة و61 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد من بداية الجائحة إلى 612 ألفًا و315 إصابة، فيما تخطت الوفيات حاجز الـ 13 ألف حالة.