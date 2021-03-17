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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة العالمية توصي باستخدام لقاح جونسون أند جونسون لـ18 عامًا وما فوق

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:53 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
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أوصى فريق الخبراء الاستشاري الاستراتيجي المعني بالتلقيح بمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، باستخدام لقاح (جونسون اند جونسون) المضاد لفيروس (كورونا) المستجد بعد اعتماده من قبل المنظمة الدولية.
وقال رئيس الفريق البروفيسور أليساندرو كرافيوتو- في مؤتمر صحفي بجنيف: إن الفريق يوصي باستخدام اللقاح لمن يبلغون 18 عاما وما فوق ولكبار السن، وأكد أن فعالية اللقاح تبلغ 67% ويمثل حماية كافية للشخص بما لايضطره للجوء الى المستشفى أو الإصابة بأعراض حادة من الإصابة بفيروس (كورونا).
وأوصى الفريق الاستشارى بجرعة واحدة من اللقاح (0.5 مل) تعطى عن طريق العضل على أن تكون هناك فترة زمنية لا تقل عن 14 يوما بين الحصول على لقاح (جونسون) والتطعيم بأي لقاح مضاد لأمراض أخرى، وأوضح أن هذه التوصية يمكن تعديلها عندما تتوافر بيانات عن التلقيح بـ(جونسون) مع لقاحات أخرى، منوها إلى أن وجود تاريخ من الحساسية المفرطة للشخص من موانع التطعيم باللقاح على أن تعطى فترة مراقبة للشخص لمدة 15 دقيقة بعد الحصول عليه كإجراء وقائي، مع عدم تطعيم من تبلغ درجة حرارته 5ر38 والانتظار حتى تنخفض.
وأوضح الفريق أن الأمراض المصاحبة التي تمت دراستها خلال المرحلة الثالثة للتجارب السريرية للقاح (جونسون) تضمنت ارتفاع ضغط الدم وأمراض الرئة المزمنة وأمراض القلب والسمنة والسكر و(الإيدز)، وأوصى باستخدام اللقاح لمن يعانون هذه الأمراض المصاحبة التي تم تحديدها على أنها تزيد من خطر الإصابة بفيروس (كورونا).
وبخصوص تلقيح النساء الحوامل بلقاح (جونسون اند جونسون)، أوضح الفريق الاستشاري أن البيانات المتوفرة غير كافية لتقييم المخاطر المرتبطة باللقاح أثناء الحمل، وأكد أن المرأة الحامل يجب أن تحصل على اللقاح فقط إذا كانت فائدته تفوق مخاطر اللقاح المحتملة.
ولفت الفريق الاستشاري إلى أن اللقاح يتم توفيره لمختلف البلدان مع مدة صلاحية تصل إلى 24 شهرا ويمكن تخزينه في درجة حرارة بين 2 و8 درجات مئوية لمدة 3 أشهر.

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