بيئة نظيفة..  «حياة كريمة» تنعش منظومة تدوير القمامة في مصر

على مدار عامين، أنجزت مبادرة "حياة كريمة" خلال المرحلة الأولى، نجاحات ضخمة وملموسة بقطاع البنية التحتية وتدوير القمامة فى ١١ محافظة، بتنفيذ ما يقرب من ٤٩٠ مشروعًا من قائمة مستهدفة قوامها ٦٢٥ مشروعًا.وتضم المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة"، 4500 قرية، والتي سيتم تنفيذها على مدار 3 سنوات، لتستهدف تحسين حياة 50 مليون مصرى، ومن المقرر فى نهاية هذا العام أن تصل إلى تغطية 357 قرية، منها 7 مراكز جديدة فى محافظة أسيوط بالمرحلة الثانية من المبادرة.بلغت حجم استثمارات المبادرة أكثر من 515 مليار جنيه، واستحوذ العام الأول على استثمارات تفوق 150 مليار جنيه، لذا اختارت "الدستور"أن تعرض في السطور التالية، أبرز الإنجازات التي حققتها المبادرة في قطاع تدوير المخلفات.العاملون في تدوير القمامة: نشهد تطورًا ملحوظًا في قطاع المخلفاتتواصلت "الدستور" مع العاملين في مصانع تدوير القمامة، ليوضحوا لنا مدى التطور الذي يشهده هذا القطاع خلال الأونة الأخيرة، والجهود التي بذلتها الحكومة المصرية في توفير كل ما يحتاجون إليه العاملين بقطاع المخلفات في مصر.لم تكن أزمة المخلفات في مصر وليدة اللحظة، بل هي أمامنا بالفعل منذ سنوات عدة، ولكن مبادرة "حياة كريمة" جاءت للقضاء عليها تمامًا داخل جميع القرى المصرية التي ظلت تشكو منها طوال الفترة الماضية، وكانت محافظة قنا من أبرز المناطق التي اشتكى قاطنيها من سوء استخدام القمامة، وتواجدها بشكل كثيف في الشوارع دون أي اهتمام.لذا تواصلنا مع أحد العاملين في مصانع تدوير القمامة بمحافظة قنا، ليروي خلال حديثه مع "الدستور"، آليات العمل داخل المصنع، والجهود المبذولة في تطوير المنظومة من قبل الدولة المصرية."المصنع بيشتغل بطاقة 100 طن كل 10 ساعات"، قال وائل حمدي، 37 عاما، إن مراحل تدوير المخلفات تبدأ من عملية الفرز للقمامة بهدف عزل المخلفات الصلبة وحدها، لاستخدامها في عملية التدوير بشكل كبير، مؤكدًا أن هذه المصانع تعد مصدر دخل قوي لميزانية الدولة، وكان قرارًا سليمًا من قبل الحكومة بإعادة هذا القطاع إلى النور مرة أخرى.أعرب "حمدي" عن مدى سعادته بتطوير منظومة المخلفات في مصر، والطفرة الجديدة الذي شهدها في هذا القطاع بعد أن تأثر كثيرًا من قلة الاهتمام به وبزملائه، قائلًا: "الهيئة المسئولة عن أحوال العاملين تتابعنا بشكل مستمر، وفي حالة تعرض أي شخص منا للإصابة أثناء تأدية عمله يتم تحويله تلقائيًا إلى مستشفيات التأمين الصحى".أما عن طبيعة عمله، أوضح: "العمل داخل مصنع تدوير القمامة بمحافظة قنا يبدأ من رحلة سيارات القمامة التي تجول المراكز والقرى في الصباح الباكر، بهدف تجميع المخلفات وتفريغها فى منطقة الفرز، التي تتواجد بالقرب من المصنع، وتبعد عن أي منطقة سكنية حتى لا يصيب الأهالي أي مكروه".تستغرق عملية تجميع المخلفات حوالي 5 ساعات، لتأتي المرحلة الثانية وهي التفريغ داخل مصنع تدوير القمامة، ليصطف العمال في أماكنهم ويفرزون المخلفات باستخدام المعدات اليدوية، ثم يتم نقلها بعد ذلك إلى معدات الكبس، وتغليفها جيدًا بعد إزالة الشوائب منها، لتأتي المرحلة الأخيرة في نقلها إلى مصانع الإنتاج، التي تتخصص في تصنيع أشياء مختلفة مثل الأخشاب والبلاستيك.اختتم العامل حديثه، مشيرًا إلى المجهودات التي بذلتها الدولة المصرية في توفير معدات جديدة لمصانع تدوير القمامة، تساعدهم في عملية التطوير الحالية، وإنتاج أكبر كم من المنتجات في وقت قصير للغاية، ما ساهم بشكل كبير في توفير الرغبة في العمل لدى العمال، وشعورهم بأمل في مجالهم الذي عانوا منه كثيرًا في الماضي.بدأ محمد أشرف، 30 عاما، حديثه موجهًا الشكر إلى كل من آمن بقدر المهمة الملقاة على عاتق العاملين في منظومة المخلفات وتدويرها، وكذلك زملائه في العمل الذين يبذلون أقصى جهد ممكن لإتمام عملية تدوير القمامة بشكل ناجح، فلا يوجد مكان بينهم للتقصير في هذه المهمة.أضاف: "أعمل في هذا المجال منذ 15 عاما، وتنقلت بين العديد من المناطق المختلفة في محافظتي القاهرة والجيزة، فأنا أعلم جيدًا المشكلة التي كانت تواجه العاملين في القطاع منذ فترة كبيرة، لكن الوضع اختلف حاليًا، بعد الاهتمام الواسع الذي شعرنا به من قبل الحكومة المصرية، في إطار المشروعات القومية التي يعملون على تنفيذها خلال الفترة الحالية".وصف "محمد" أيضًا طبيعة عمله، قائلًا: "نتجمع يوميًا في مناطق العمل، ونستقل السيارة الخاصة بنا، كُل منا له مهمته الخاصة، نبدأ بجولة في الشوارع المحددة لنا في نطاق المحافظة، ثم يقوم أحدنا بتجميع القمامة والنفايات الملقاة في الشوارع وأسفل المنازل في أسرع وقت ممكن، لنتجه أخيرًا إلى المصنع الذي يتم تدوير هذه المخلفات بداخله".استكمل: "نتعرض للإصابة بأمراض عدة خلال عملنا في الشارع، فالمخلفات تتسبب دائمًا فى نقل الميكروبات إلى العمال، لكن هذا لا يضعف من إيماني بالدور الذي نؤديه، وأشعر بالفخر دومًا لمشاركتي في إظهار بعض مناطق القاهرة بشكل حضارى". تحدث "محمد " أيضًا عن الدور الكبير الذي تؤديه الحكومة في الفترة الحالية لتطوير منظومة تدوير المخلفات في مصر، وبشكل أخص عن مبادرة "حياة كريمة" التي توغلت داخل القرى المفتقرة للخدمات العامة، وساهمت في توفير حياة طبيعية لهم، معلقًا على ذلك: "العاملين في القرى شاركوا في المبادرة، وعلموا نقلة عظيمة في تطوير القرى المصرية".اختتم العامل حديثه مشيرًا إلى أن دور الحكومة لم يبدأ في الفترة الحالية فقط، بل كان متواجدًا منذ وقت كبير، حين ظهر فيروس "كورونا"، وعرض حياة العاملين في منظومة المخلفات للخطر، ووفروا لهم جميع المستلزمات الطبية وأدوات التعقيم اللازمة للحماية من انتقال العدوى أثناء استخدام القمامة في الشوارع.ـ التنمية المحلية: أهمية اقتصادية وصحية قصوى لمشروعات تدوير القمامةأكد ولاء جاد عبد الكريم، رئيس وحدة الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، أن المرحلة الثانية من مبادرة برنامج حياة كريمة تستهدف التوسع في المشروعات التنموية التي تمس المواطن وتغير من واقع حياته، من أجل تطوير الخدمات الأساسية وتوصيل المرافق لكافة قرى ومراكز المحافظات في مصر لتوفير حياة كريمة للمواطنين.وأوضح عبد الكريم، أن هناك تنسيق وتعاون على مستوى رفيع بين كل الوزارات والجهات المعنية بالمشروعات التي يجرى العمل على دراستها وتنفيذها، أي أن كل ملف أو قطاع يعد من مهام ومسئولية الوزارة المعنية بهذا الملف وعليه يتم متابعة مستجداته من قبل تلك الوزارة ومبادرة حياة كريمة، مشيرًا إلى أن وزارة التنمية المحلية معنية بعدد من الملفات والمشروعات الهامة إذًا تقع مسئولية إدارتها على عاتق الوزارة بالتنسيق مع "حياة كريمة".وكشف رئيس وحدة الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة أن أبرز المشروعات التنموية الأساسية التي تنفذها التنمية المحلية هي مشروعات البنية التحتية وتوصيل الخدمات والمرافق كإنشاء شبكات الصرف الصحي ومد خطوط المياه سواءً كان إنشاء أو إعادة إحلال وتطوير، بالإضافة إلى مشروعات جمع المخلفات وإعادة تدويرها مرة ثانية؛ مرجعًا أسبابه إلى أن تلك المشروعات تعد خططًا قومية لمساسها بصحة المواطن بشكل مباشر.وعن الأهمية الاقتصادية لمشروعات البنية التحتية و"حياة كريمة"، قال رئيس وحدة الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إن المواطنين سيستفيدون اقتصاديًا من وراء تلك المشروعات التي ستوفر عليهم صرف النفقات في جمع القمامة التخلص منها أو شراء وصيانة البيارات لتخزين المياه، مؤكدًا أن تلك المشروعات تحمي المواطنين من انتشار الأمراض التي تشكل خطورة على الصحة العامة.ـ مستشار التنمية المحلية السابق: مشروعًا ضخمًا لإقامة شركات جمع القمامة وتدويرهاوبالحديث مع صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية السابق، أوضح لـ"الدستور"، أن ملف تدوير القمامة يعد واحدًا من أهم وأبرز الملفات التي يمكن أن تعمل الدول على تنفيذها وتحقيق استفادة عظمى من ورائها، إذ أن الصين مثلا تأتي على رأس قائمة الدول التي تستورد كميات ضخمة تتجاوز الأطنان من القمامة، وذلك بهدف إعادة تدويرها مرة أخرى في إنتاج صناعات مختلفة.من ناحية تحقيق الفائدة الاقتصادية للدولة، قال "الجندي" إن الحكومة والجهات المعنية يمكن أن تحقق عائد ربحي ضخم من وراء الاستثمار في القمامة وإدارة هذا الملف بشكل جيد؛ موضحًأ أنه في حال إعادة تدوير القمامة واستخدامها في إنتاج صناعات مختلفة هذا من شأنه أن يُدر على البلد فوائد كبيرة؛ مرجعًا أسبابه أن عملية تدوير القمامة يمكن إنتاج صناعات هامة ومختلفة منها وعلى رأسها إنتاج المواد الكيماوية بالإضافة إلى صناعة الأسفلت.وأشار مستشار وزير التنمية المحلية السابق إلى أنه هناك مشروعًا قوميًا ضخمًا خاص بملف القمامة وكيفية تحقيق أعظم ربحية منه، وتعمل عليه وزارتي البيئة والتنمية المحلية وأيضًا مبادرة حياة كريمة، من خلال التنسيق والاتفاق على إنشاء شركات لجمع القمامة وتدويرها، موضحًا أن انتهت دراسة الملف ويجرى العمل على تنفيذه على أن يتم ذلك على مستوى محافظات مصر.وأضاف مستشار وزير التنمية المحلية السابق أنه في الفترة الأخيرة كان هناك اهتمامًا جليًا بملف القمامة وكيفية إعادة تدويرها للاستفادة منها، لأن التخلص منها في المدافن الصحية أي البعيدة عن المناطق السكنية يعد إهدارًا كبيرًا لتلك الثروة، من ناحية تكلفة دفنها وقد تكلف الدولة نفقات ضخمة تقدر بالمليارات ومن ناحية أخرى إهدار تلك الثروة في إنتاج صناعات مفيدة منها.