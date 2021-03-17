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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دبلوماسي روسي: ناتو ألغى هيئات التحضير للاتصالات العسكرية مع موسكو

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:30 م
ألكسندر جروشكو
ألكسندر جروشكو
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قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، إن الناتو ألغى كل هيئات التحضير للاتصالات العسكرية بين موسكو والحلف التي كان يضمها مجلس "روسيا الناتو" لافتا إلى أن المشكلة الرئيسية تنحصر في الانقطاع الكامل للاتصالات العسكرية مما يمثل حاجزا رئيسيا للحوار السياسي في المجلس.
وقال جروشكو وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية: إنه "لم تكن هناك أية اتفاقات بشأن عقد هذه الجلسات، ومن الضروري التحضير لأي جلسة للمجلس.
وكان الناتو قد ألغي كل الهيئات التى كانت تقوم بالتحضيرات والتى كان يضمها المجلس وبينها مجموعة العمل ولجنة التحضيرات والمجلس نفسه على مستوي السفراء، وقاموا بتدمير كل عناصر النظام باستثناء لقاء السفراء، وهذه العناصر لم تعمل بعد.

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