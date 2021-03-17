ستولتنبرج: عدم تحول وباء كورونا إلى أزمة أمنية هو أولوية «ناتو»

عقد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ مؤتمرًا صحفيًا افتراضيًا لتقديم تقريره السنوي لعام 2020، والذي يغطي جميع جوانب عمل الحلف خلال العام الماضي.وأوضح ينس أنه في ظل هيمنة وباء (كوفيد-19) على عام 2020، كانت أولوية الحلف تتمثل في تقديم المساعدة لضمان عدم تحول الأزمة الصحية إلى أزمة أمنية، وأكد أنه كان يدعم الاستجابات المدنية للوباء، ولكنه واصل في نفس الوقت الدفاع عن جميع الحلفاء ضد أي تهديدات.وأشار ستولتنبرغ إلى أنه على الرغم من التأثير الاقتصادي لكوفيد-19، يواصل حلفاء الناتو الاستثمار في قطاع الدفاع، حيث زاد الحلفاء الأوروبيون وكندا إنفاقهم الدفاعي بالقيمة الحقيقية بنسبة 3.9 في المئة من 2019 إلى 2020، معربًا عن توقعه بأن يستمر هذا الاتجاه العام الحالي لأن التحديات الأمنية لم تختف.كما عرض الأمين العام للـ(ناتو) نتائج استطلاعات الرأي الجديدة حول التصور العام للحلف، والتي أظهرت أنه برغم الاضطرابات التي سادت العام الماضي، فإن الدعم الشامل للحلف والروابط عبر الأطلسي والدفاع الجماعي لا يزال قويًا. وإذا تم إجراء تصويت، فإن 62 في المئة من مواطني الناتو سيصوتون لبقاء دولتهم عضوًا في الحلف، كما يعتقد 79 في المئة من المشاركين في الاستطلاع أن التعاون بين أمريكا الشمالية وأوروبا في مجال الأمن أمر مهم.وقال ستولتنبرغ إن الحلف يقف عند منعطف بالغ الأهمية في العلاقات بين الدول عبر الأطلسي، منوهًا إلى أن جدول أعمال الناتو 2030 سيكون في قلب القمة القادمة لقادة الحلف.