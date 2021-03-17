رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ستولتنبرج: عدم تحول وباء كورونا إلى أزمة أمنية هو أولوية «ناتو»

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:30 م
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
عقد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ مؤتمرًا صحفيًا افتراضيًا لتقديم تقريره السنوي لعام 2020، والذي يغطي جميع جوانب عمل الحلف خلال العام الماضي.

وأوضح ينس أنه في ظل هيمنة وباء (كوفيد-19) على عام 2020، كانت أولوية الحلف تتمثل في تقديم المساعدة لضمان عدم تحول الأزمة الصحية إلى أزمة أمنية، وأكد أنه كان يدعم الاستجابات المدنية للوباء، ولكنه واصل في نفس الوقت الدفاع عن جميع الحلفاء ضد أي تهديدات.

وأشار ستولتنبرغ إلى أنه على الرغم من التأثير الاقتصادي لكوفيد-19، يواصل حلفاء الناتو الاستثمار في قطاع الدفاع، حيث زاد الحلفاء الأوروبيون وكندا إنفاقهم الدفاعي بالقيمة الحقيقية بنسبة 3.9 في المئة من 2019 إلى 2020، معربًا عن توقعه بأن يستمر هذا الاتجاه العام الحالي لأن التحديات الأمنية لم تختف.

كما عرض الأمين العام للـ(ناتو) نتائج استطلاعات الرأي الجديدة حول التصور العام للحلف، والتي أظهرت أنه برغم الاضطرابات التي سادت العام الماضي، فإن الدعم الشامل للحلف والروابط عبر الأطلسي والدفاع الجماعي لا يزال قويًا. وإذا تم إجراء تصويت، فإن 62 في المئة من مواطني الناتو سيصوتون لبقاء دولتهم عضوًا في الحلف، كما يعتقد 79 في المئة من المشاركين في الاستطلاع أن التعاون بين أمريكا الشمالية وأوروبا في مجال الأمن أمر مهم.

وقال ستولتنبرغ إن الحلف يقف عند منعطف بالغ الأهمية في العلاقات بين الدول عبر الأطلسي، منوهًا إلى أن جدول أعمال الناتو 2030 سيكون في قلب القمة القادمة لقادة الحلف.

موضوعات متعلقة

الوزراء يوافق للمالية على التحول الرقمى في منظومة مرتبات ومستحقات موظفي الدولة

أخبار عودة الطيران السعودي الدولي | موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية (تفاصيل)

القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من المتطوعين والمجندين

نتيجتك متاحة| رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2021 لطلاب الأزهر


الصور

image description

محافظ أسيوط: تركيب أعمدة إنارة بالقرى ضمن «حياة كريمة»

image description

جامعة أسيوط تشارك فى مؤتمر إتاحة التعليم العالى لدمج الطلاب ذوى الإعاقة

image description

ضبط 99 طن مخللات و700 كيلو كبدة غير صالحة للاستهلاك بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بالقومسيون الطبى العام بمديرية الصحة

image description

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية لكوبرى منقباد (صور)

الأكثر قراءة

أخبار عودة الطيران السعودي الدولي | موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية (تفاصيل)

«قصر العيني» يحذر: زيادة بوفيات كورونا.. ابعدوا عن الأحضان والقبلات

أستاذ جامعي يسرب الامتحان مقابل «رشوة جنسية»

القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من المتطوعين والمجندين

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

«مسحة الجلد».. طريقة جديدة للكشف عن كورونا

أفضل عبارات التهنئة بمناسبة عيد الأم 2021

أخبار عودة الطيران السعودي الدولي | موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية (تفاصيل)

بريطانيا تخطط لخفض التلوث الصناعي بمقدار 13 في غضون 15 عامًا

أيام زمان

«معاك».. حكايات هاني لاشين مع عمر الشريف

«أيامي مع الموسيقى».. رحلة منير الوسيمي من الإسكندرية إلى مجد القاهرة

«شيخ الصحفيين».. رحلة محمد العزبي مع رموز صاحبة الجلالة

«مبتأكلش عيش».. محمد جبريل يكشف أسباب ترك العمل بالأدب

مقالات الرأي
بسنت حسن
الافتئات والقتل
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. السائر على دروب الرب
منى رجب
حتى لا تتكرر مأساة طفلة المعادى
ثروت الخرباوي
الإخوان وحصاد الهشيم
المزيد

الثقافة

إصدارات وأسعار هيئة الكتاب في 12 شهر

«التنمية الثقافية» يستضيف الأفلام الكولومبية بالقاهرة والإسكندرية

جمعية أبناء فناني مصر تحتفي ببديع خيري بسينما الهناجر

30 أبريل.. آخر موعد للتقدم لمسابقة الصناعات الإبداعية