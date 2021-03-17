إيطاليا تستضيف حدثا تمهيديا للقمة الأممية للنظم الغذائية

أعلنت الأمم المتحدة والحكومة الإيطالية، الأربعاء، أن القمة الأممية التمهيدية لعام 2021 بشأن النظم الغذائية، ستنعقد في روما في الفترة 19 – 21 يوليو المقبل، برئاسة الأمين العام أنطونيو جوتيريش ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي.وأشار رئيس الوزراء دراجي - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإيطالية - إلى أن اللقاء التمهيدي للقمة يسعى لـ"جمع جهود ومساهمات الالتزام العالمية من أجل إحداث تحولات في نظم المستقبل الغذائية".وأكد رئيس الوزراء أن إيطاليا على استعداد لاستقبال هذا الحدث الأساسي للقمة حول النظم الغذائية في روما، لرغبتهم في معالجة قضية الأمن الغذائي في إطار برنامج واسع خلال رئاسة إيطاليا "الدورية" لمجموعة العشرين.