بريطانيا.. جونسون يعلن استعداده لتلقي لقاح «أسترازينيكا»

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، أنه سيتلقى جرعته من لقاح "أسترازينيكا" ضد فيروس كورونا، في مسعى منه لطمأنة الجمهور البريطاني حول سلامة اللقاح بعد أن أوقفت بعض الدول الأوروبية استخدامه.قال جونسون الذي أدخل العام الماضي إلى المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا، لأعضاء البرلمان، إنه سيتلقى أخيرا اللقاح في وقت قريب جدا، وفق صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.وأكد أن اللقاح الذي سيطعم به هو "أسترازينيكا".وكان جونسون أكد مرات عدة أن لقاح "أسترازينيكا" آمن والحكومة على ثقة تامة بضرورة استخدامه في حملة التطعيم، وأنه يجب على البريطانيين الاستمرار في تلقيه.