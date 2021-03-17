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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق قرر اعتمادها محافظة جديدة.. أبرز 7 معلومات عن «حلبجة»

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:28 م
الكاظمي
الكاظمي
سميرة إبراهيم
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أعلنت الحكومة المركزية في بغداد، اليوم الأربعاء، إنهاء الإجراءات لتصبح مدينة حلبجة التابعة لإقليم كردستان العراق المحافظة رقم 19 في البلاد بشكل رسمي، وفقا لوسائل إعلام عراقية.

وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عن محافظة «حلبجة»:
1. حلبجة قبل 2013 كانت مدينة كردية تتبع في إقليم كردستان، وأطلق عليها وقتها مدينة الشهداء بسبب كثرة ضحاياها جراء ما فعله تنظيم داعش الإرهابي بها، واستحدثت محافظة حلبجة فأصبح إقليم كردستان العراق يضم 4 محافظات، بعد أن كان يضم ثلاث محافظات هي أربيل والسليمانية ودهوك.

2. موقع المحافظة مهم نظرًا لأنها تبعد عن إيران حوالي 10 أميال فقط، كما أنها محاصرة من الشمال بجبل «هورامان» ومن الشرق بجبل «شهرزور» ومن الغرب بجبل «شتروى»، وتسيطرة حلبجة على بحيرة «دربندي» التي هي مركز مهم للمياه.

3. كانت تتبع إداريا محافظة السليمانية.

4. تعد من أهم المحطات للمسافر من جنوب ووسط العراق إلى الشمال، كما أنها كانت تمثل قديمًا أهمية تجارية بالمرور منها للعبور إلى أوروبا.

5. في عام 1988، أثناء الحرب العراقية الإيرانية، كانت مدينة حلبجة محتلة من قبل الجيش الإيراني وراح الآلاف منها ضحايا لهذه الحرب، وأصيب حوالي 10000 أخرين كان أغلبهم من المدنيين.

6. سبب تسمية حلبجة يرجع إلى فاكهة «الآجاص»، وهي معناها باللغة الكردية علما بأن المدينة تشتهر بالعديد من أنواع الفاكهة.

7. وقت دخول الإسلام العراق لعبت حلبجة دور مهم حيث أنها كانت موطنًا لعدد من الصحابي أبرزهم أبو عبيدة بن الجراح.

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