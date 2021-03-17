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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التضامن» توضح: 6 احتياجات أساسية تساعد الطفل على النمو

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:26 م
منى أمين
منى أمين
ولاء جمال
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قالت منى أمين، مستشارة برنامج "وعي" بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه تم إطلاق برنامج وعي في 27 فبراير 2020، بهدف تغيير السلوكيات المجتمعية السلبية المعوقة للتنمية البشرية والاقتصادية، حيث يستهدف الفئات الأولى بالرعاية، خاصة الأسر المستفيدة من الدعم النقدي تكافل وكرامة من خلال 12 قضية أو رسالة تهم هذه الفئات وهي التمكين الاقتصادي، والتعليم والمعرفة ومحو الأمية، وصحة الأم والطفل، والتربية الإيجابية، والاكتشاف المبكر للإعاقة، والهجرة غير الشرعية، والزيادة السكانية، وختان الإناث، وزواج الأطفال، والنظافة والصحة العامة، ومكافحة المخدرات، والمواطنة واحترام التنوع الديني والثقافي.

وأكدت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أنه يجب على الأسرة توفير الاحتياجات الأساسية التي تساعد الطفل على النمو من خلال:-

- الرضاعة الطبيعية والتغذية الصحية التي تراعى سن الطفل وظروفه.
- متابعة النمو الجسدي والنفسي والعقلي والاجتماعي الطفل بشكل مستمر.
- ملاحظة أي تأخير في علامات النمو الجسدي والعقلي أو الحركي للطفل.
- الالتزام بمواعيد التطعيمات الضرورية وملاحظة أي علامات مرضية تستدعي استشارة الطبيب.
- إرسال الطفل إلى الحضانة فالعمر ٤ سنوات.
- إلحاق الطفل في المدرسة ع سن ٦ سنوات والحرص على عدم تسربهما من التعليم حتى انتهاء المرحلة الثانوية.

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