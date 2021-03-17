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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل صحة أسيوط يثني على دور مبادرة «أمانة العلاقات العامة»

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:25 م
الدكتور محمد زين
الدكتور محمد زين
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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أثني الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط على مبادرة أمانة العلاقات العامة التي أطلقها حزب مستقبل وطن برئاسة النائبة هند جوزيف عضو مجلس الشيوخ، وأمانة المتابعة والتواصل برئاسة محمد سعد الليثي تحت إشراف ورعاية النائب ياسر عمر عضو مجلس النواب.

وتهدف المبادرة إلى استقبال المواطنين الراغبين فى التسجيل على رابط وزارة الصحة للحصول على لقاح فيرس كورونا؛ لتسيير عملية التسجيل كخطوة استباقية لمواجهة الجائحة.

جاء ذلك فى لقاء جمعهم اليوم الأربعاء، لتقديم التهنئة له على تجديد الثقه له وكيلا لوزارة الصحة بأسيوط بحضور وكيل مديرية الصحة الدكتور وائل حمدي.

تأتي المبادرة على مرحلتيين الأولى تضم مراكز "ساحل سليم - أبنوب - صدفا - القوصية - ديروط"، والثانية تضم باقي أقسام ومراكز المحافظة.
وكيل صحة أسيوط يثني على دور مبادرة «أمانة العلاقات العامة»
وكيل صحة أسيوط يثني على دور مبادرة «أمانة العلاقات العامة»
وكيل صحة أسيوط يثني على دور مبادرة «أمانة العلاقات العامة»
وكيل صحة أسيوط يثني على دور مبادرة «أمانة العلاقات العامة»

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وكيل صحة أسيوط يثني على دور مبادرة «أمانة العلاقات العامة»

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