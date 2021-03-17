قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم تدريبا لإدارة الأزمات والكوارث بدمياط

نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري مشروع تدريبي لإدارة الأزمات والكوارث بمحافظة دمياط بالتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية، في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدني ورفع معدلات الأداء للتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظات.وبدأ التدريب بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهدائنا الأبرار، أعقبها عرض تقارير مديري الأجهزة التنفيذية المختلفة بمحافظة دمياط للوقوف على مدى جاهزيتها واستعدادها بما لديها من إمكانيات لمجابهة المواقف الطارئة.كما تم فرض عدد من السيناريوهات المختلفة لمجابهة (المواقف الطارئة – الأزمات – الكوارث) بما يتناسب مع التحديات المحتملة في ظل الظروف الراهنة بحضور عدد من طلاب جامعة دمياط، وكذا المرور على اصطفاف المعدات والمركبات الخاصة بالمحافظة وتنفيذ طابور سير للمعدات والمركبات لمسافة 10 كم للتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها، وكذا تنفيذ معسكر إيواء عاجل، ومستشفى عزل ميداني.كما شمل التدريب عرضًا عسكريًا لطلبة المدارس الثانوية العسكرية (عام – فنى) بالمحافظة عكس مستوى التدريب والتأهيل والانضباط العسكري لديهم، وتنفيذ بيان عملي لأنسب أسلوب لنجدة هدف حيوي داخل المحافظة بواسطة الحراسات المشددة التابعة لمديرية أمن دمياط تأكيدًا على مدى جاهزيتها في مجابهة المواقف الطارئة بالاشتراك مع الحماية المدنية والإسعاف.وفى نهاية المشروع التدريبي تم تكريم عدد من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية تقديرًا لما قدموه في سبيل رفعة الوطن.