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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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«عصير البنجر بالفراولة» مشروب المناعة على طريقة فاطمة أبو حاتي

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:20 م
عصير البنجر بالفراولة
عصير البنجر بالفراولة
سارة ساويرس
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ينصح كثير من الأطباء بتناول المشروبات الطازجة "الفريش" بدلًا من شرائها معلبة، للاستفادة من فوائدها الطبيعية، ومع تغيير الفصول واستمرار انتشار فيروس كورونا، تقدم لنا شيف فاطمة أبو حاتى، طريقة عمل مشروب المناعة "عصير البنجر بالفراولة" لعمله بالمنزل بأقل تكلفة.

المقادير:
نصف كوب بنجر مبشور.
2كوب فراولة مكعبات.
٢كوب عصير برتقال.
2معلقه كبيره عسل نحل.
كوب ماء.

طريقه التحضير:
-ابدأى بغسل ثمرة البنجر جيدًا، وقشريها ثم ابشريها.
-ثم احضرى الفراولة وابدأى بغسلها جيدًا، وقطعيها مكعبات صغيرة.
-ثم نضع جميع المكونات مع بعض في الخلاط الكهربائي ثم نقوم بتصفيته جيدا.
-يصب العصير فى كاسات للتقديم، ويمكنك وضعها بها بعض مكعبات الثلج لشرابه مثلجًا.

فوائد عصير البنجر بالفراولة:

يعتبر البنجر، مخزنا هائلا لعنصر الحديد، مما يساعد على تقوية الدم والوقاية من الإصابة بأمراض فقر الدم والأنيميا، حيث إنه يعزز نسبة الهيموجلوبين، كما أنه يعزز طاقة الجسم، والفواكه بهذا المشروب تعد مصدرًا جيد لفيتامين سي، لتقوية المناعة.

كما يمنح المشروب النضارة لبشرتك، لأنه يعمل على تنقية الدم من الشوائب والسموم، فضلًا عن احتوائه على فيتامين سي لتنقية البشرة وحمايتها من التصبغات الجلدية، وغيرها من الفوائد.

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