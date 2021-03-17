«حمّل الأهالى سيارته».. ذكريات البابا شنودة في قنا

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسيّة بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، الذكري التاسعة على رحيل البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية السابق، والذي وافته المنيه يوم 17 مارس من عام 2012 عن عمر يناهز الـ88 عامًا، والذي دفن بدير الأنبا بيشوي.البابا شنودة الثالث، الذي أحبه المسلمون والأقباط، له ذكريات وثيقة تربطه بصعيد مصر حيث زار الصعيد وخاصة مدينة نجع حمادي شمالي محافظة قنا، مرتين فالمرة الأولي كانت في عام 1977، خلال عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وفقًا لتصريحات أحمد عبد المعز، أحد أهالي نجع حمادي.وقال عبد المعز: "أما الزيارة الثانية للبابا شنودة لمركز نجع حمادي شمال قنا، كانت خلال عام 2005، حينما كان يعد نفسه ويستعد لزيارة دير مار جرجس الرزيقات بالأقصر".وتابع: البابا شنودة الثالث، لم يكن ينوي زيارة مدينة نجع حمادي في المرة الثانية، لأنه كان متوجهًا للأقصر، وحين مروره بطريق "سوهاج – الأقصر"، شاهد حشودًا غفيرة من الأهالي خرجت لترسل إليه التحية، وحملوا سيارته على أكتافهم وصولا إلى دير الأنبا بضابا تعبيرًا عن حبهم له.