«تعليم الفيوم»: تشكيل لجان لمتابعة إجراءات الصحة والسلامة المهنية بالمدارس

اجتمع الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، مع مديري الإدارات التعليمية بحضور مديري عموم وإدارات المديرية والعلاقات العامة.ونبه وكيل الوزارة بضرورة تشكيل لجان بجميع الإدارات التعليمية بمتابعة إجراءات الصحة والأمن والسلامة المهنية، ومتابعة ومراجعة جميع وصلات الكهرباء والمياء والصرف الصحى والمراوح وشبابيك المدارس وطفايات الحريق.وشدد على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية فى دخول وخروج الطلاب ووجود الكاشف الحراري على مدخل باب المدرسة، وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.كما أكد وكيل الوزارة عدم دخول السيارات والدراجات البخارية داخل سور المدرسة حرصا على سلامة الطلاب والطالبات والعاملين بالمدرسة.وأشار وكيل الوزارة إلى ضرورة الاهتمام باتقان تلاميذ المدارس لمهارات القراءة والكتابة وبصفة خاصة في المرحلة الابتدائية، والتي هي سبيل استمرار عمليتي التعليم والتعلم بسهولة ويسر في المراحل المستقبلية من التعليم، موضحا أنه تم تكليف توجيه رياض الأطفال بمراجعة جميع حدائق رياض الأطفال على مستوى مدارس المحافظة.