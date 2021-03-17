كيف طُمس مفهوم المواطنة؟.. إبراهيم الهدهد يوضح

قال الدكتور إبراهيم الهدهد، المستشار العلمي للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، إن آفة هذا الزمان تكمن في أنه تم إحياء بعض الأفكار التي لم يكن لها حياة من قبل، ولكنها عادت للمشهد من جديد خلال أربعينيات، وخمسينيات العهد الماضي، على أيدي الجماعات المتشددة، متجاهلين حقيقة الإسلام العُليا، حيث خلق الله الناس شعوبًا وقبائل، وأمرهم بالتعارف والتعاون فيما بينهم".وأضاف الهدهد، في تصريحات له، أن الجماعات المتطرفة والمُغالية فى الدين، قد اتخذت من عقيدة "الولاء والبراء" منزلة كبيرة، وكأنها رُكن من أركان الإيمان، وجزء من معنى الشهادة، وهى قول: «لا إله» من «لا إله إلا الله» أى البراء من كل ما يُعبد من دون الله، كما أنها شرط فى الإيمان، وبهذا الفهم المغلوط روجت هذه الجماعات لدعاواهم عن "الولاء والبراء" ببدع لم يقُل بها السلف الصالح، ولا واحد من الأئمة الأربعة، مُستندين فى ذلك بالتدليل على صحة مايدعون بنصوص نزعوها من سياقها العام، دون النظر إلى أمثالها من القرآن الكريم والسنة المطهرة، بعيدا عن سياقاتها الحقيقية، ومقصودها الشرعى، وهذا من إساءة الفهم للنص الشريف.وبيّن أن الجماعات المتشددة حاولت أن تُرسخ هذا المعنى المغلوط، مستندين فى ذلك إلى ما رواه ابن عباس، رضى الله عنهما، أنه قال: «من أحب فى الله وأبغض فى الله، ووالى فى الله وعادى فى الله، فإنما تنال ولاية الله بذلك»، وأن من يخالف مُعتقدهم يدخل فى الكفر، مستدلا بقوله تعالى: «ومن يتولهم منكم فإنه منهم».فيما أشار الهدهد إلى بعض صور موالاة الكفار عند أصحاب العقول المتشددة، فعلي سبيل المثال وليس الحصر ذكر منها: التشبه بهم فى اللباس والكلام، والإقامة فى بلادهم، وعدم الانتقال منها إلى بلاد المسلمين لأجل الفرار بالدين، والسفر إلى بلادهم لغرض النزهة ومتعة النفس، واتخاذهم بطانة، وبفهمهم الخاطىء هذا، فرق المتشددون بين الولاء والبراء، وبين المواطنة، الأمر الذى جعلهم يسارعون إلى تكفير من لايؤمن باعتقادهم الفاسد، وهو ما يُشكل خطورة بالغة على المسلمين والإنسانية جمعاء.وأكد الهدهد أن مفهوم "الولاء والبراء" لابد أن يُفهم فهمًا صحيحًا، من خلال منظومة تعايش المسلم مع غيره، فدعوة الإسلام ترتكز على تنوع الشعوب وتعددها، حيث أن قيم الإسلام تدعو إلى التسامح والحوار والسلام، لا إلى الصدام والتناحر، فهو دين لا يحمل العداء للأديان الآخرى، انطلاقًا من المعنى العام أن الناس جميعًا أوجدهم الله من نفس واحدة، تجمعهم قواسم مشتركة لعمارة الأرض.