رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

كيف طُمس مفهوم المواطنة؟.. إبراهيم الهدهد يوضح

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:16 م
إبراهيم الهدهد
إبراهيم الهدهد
أميرة العنانى
طباعة
قال الدكتور إبراهيم الهدهد، المستشار العلمي للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، إن آفة هذا الزمان تكمن في أنه تم إحياء بعض الأفكار التي لم يكن لها حياة من قبل، ولكنها عادت للمشهد من جديد خلال أربعينيات، وخمسينيات العهد الماضي، على أيدي الجماعات المتشددة، متجاهلين حقيقة الإسلام العُليا، حيث خلق الله الناس شعوبًا وقبائل، وأمرهم بالتعارف والتعاون فيما بينهم".

وأضاف الهدهد، في تصريحات له، أن الجماعات المتطرفة والمُغالية فى الدين، قد اتخذت من عقيدة "الولاء والبراء" منزلة كبيرة، وكأنها رُكن من أركان الإيمان، وجزء من معنى الشهادة، وهى قول: «لا إله» من «لا إله إلا الله» أى البراء من كل ما يُعبد من دون الله، كما أنها شرط فى الإيمان، وبهذا الفهم المغلوط روجت هذه الجماعات لدعاواهم عن "الولاء والبراء" ببدع لم يقُل بها السلف الصالح، ولا واحد من الأئمة الأربعة، مُستندين فى ذلك بالتدليل على صحة مايدعون بنصوص نزعوها من سياقها العام، دون النظر إلى أمثالها من القرآن الكريم والسنة المطهرة، بعيدا عن سياقاتها الحقيقية، ومقصودها الشرعى، وهذا من إساءة الفهم للنص الشريف.

وبيّن أن الجماعات المتشددة حاولت أن تُرسخ هذا المعنى المغلوط، مستندين فى ذلك إلى ما رواه ابن عباس، رضى الله عنهما، أنه قال: «من أحب فى الله وأبغض فى الله، ووالى فى الله وعادى فى الله، فإنما تنال ولاية الله بذلك»، وأن من يخالف مُعتقدهم يدخل فى الكفر، مستدلا بقوله تعالى: «ومن يتولهم منكم فإنه منهم».

فيما أشار الهدهد إلى بعض صور موالاة الكفار عند أصحاب العقول المتشددة، فعلي سبيل المثال وليس الحصر ذكر منها: التشبه بهم فى اللباس والكلام، والإقامة فى بلادهم، وعدم الانتقال منها إلى بلاد المسلمين لأجل الفرار بالدين، والسفر إلى بلادهم لغرض النزهة ومتعة النفس، واتخاذهم بطانة، وبفهمهم الخاطىء هذا، فرق المتشددون بين الولاء والبراء، وبين المواطنة، الأمر الذى جعلهم يسارعون إلى تكفير من لايؤمن باعتقادهم الفاسد، وهو ما يُشكل خطورة بالغة على المسلمين والإنسانية جمعاء.

وأكد الهدهد أن مفهوم "الولاء والبراء" لابد أن يُفهم فهمًا صحيحًا، من خلال منظومة تعايش المسلم مع غيره، فدعوة الإسلام ترتكز على تنوع الشعوب وتعددها، حيث أن قيم الإسلام تدعو إلى التسامح والحوار والسلام، لا إلى الصدام والتناحر، فهو دين لا يحمل العداء للأديان الآخرى، انطلاقًا من المعنى العام أن الناس جميعًا أوجدهم الله من نفس واحدة، تجمعهم قواسم مشتركة لعمارة الأرض.

موضوعات متعلقة

لا تكتشف بـ«PCR».. سلالة جديدة من كورونا تظهر فى فرنسا

الزمالك يخسر من الترجى فى القاهرة.. ويعقد موقفه فى إفريقيا

«قصر العيني» يحذر: زيادة بوفيات كورونا.. ابعدوا عن الأحضان والقبلات

القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من المتطوعين والمجندين


الصور

image description

وكيل صحة أسيوط يثني على دور مبادرة «أمانة العلاقات العامة»

image description

محافظ أسيوط: تركيب أعمدة إنارة بالقرى ضمن «حياة كريمة»

image description

جامعة أسيوط تشارك فى مؤتمر إتاحة التعليم العالى لدمج الطلاب ذوى الإعاقة

image description

ضبط 99 طن مخللات و700 كيلو كبدة غير صالحة للاستهلاك بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بالقومسيون الطبى العام بمديرية الصحة

الأكثر قراءة

أخبار عودة الطيران السعودي الدولي | موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية (تفاصيل)

«قصر العيني» يحذر: زيادة بوفيات كورونا.. ابعدوا عن الأحضان والقبلات

أستاذ جامعي يسرب الامتحان مقابل «رشوة جنسية»

القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من المتطوعين والمجندين

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

«مسحة الجلد».. طريقة جديدة للكشف عن كورونا

أفضل عبارات التهنئة بمناسبة عيد الأم 2021

أخبار عودة الطيران السعودي الدولي | موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية (تفاصيل)

بريطانيا تخطط لخفض التلوث الصناعي بمقدار 13 في غضون 15 عامًا

أيام زمان

«معاك».. حكايات هاني لاشين مع عمر الشريف

«أيامي مع الموسيقى».. رحلة منير الوسيمي من الإسكندرية إلى مجد القاهرة

«شيخ الصحفيين».. رحلة محمد العزبي مع رموز صاحبة الجلالة

«مبتأكلش عيش».. محمد جبريل يكشف أسباب ترك العمل بالأدب

مقالات الرأي
بسنت حسن
الافتئات والقتل
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. السائر على دروب الرب
منى رجب
حتى لا تتكرر مأساة طفلة المعادى
ثروت الخرباوي
الإخوان وحصاد الهشيم
المزيد

الثقافة

زيارة جديدة لشادى عبد السلام.. ما كان يدبر فى الخفاء!

إصدارات وأسعار هيئة الكتاب في 12 شهر

«التنمية الثقافية» يستضيف الأفلام الكولومبية بالقاهرة والإسكندرية

جمعية أبناء فناني مصر تحتفي ببديع خيري بسينما الهناجر