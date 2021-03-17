البابا تواضروس يستقبل 5 سفراء بالمقر البابوي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالقاهرة، اليوم 5 سفراء من الدول المختلفة بمصر.والتقى قداسته سفير ألمانيا الاتحادية بالقاهرة الدكتور سيريل نون H.E. Dr. Cyrill Nunn ووفد مرافق له وسفير الإمارات بمصر الدكتور حمد سعيد الشامسي وسفير سويسرا بمصر السيد بول جارنييه والسيد جلين مايلز سفير استراليا، وإليي سايبي سفير السنغال.وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير، والذى يمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفية بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس فى الأسبوع الأول فى شكل قداس يومى، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير فتقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.