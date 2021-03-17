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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«نتفلكس» تبدأ إنتاجًا سينمائيًا ضخمًا على غرار سلسلة جيمس بوند

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:13 م
شركة نتفلكس
شركة نتفلكس
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تبدأ شركة "نتفلكس" الأمريكية، عملاق صناعة الترفية على الإنترنت، في إنتاج سينمائي ضخم لسلسلة أفلام تحمل اسم "الرجل الرمادي" بقيمة مبدئية تصل إلى 200 مليون دولار، ليماثل سلسلة أفلام "جيمس بوند" الشهيرة.

وسيقوم بإخراج الفيلم الأول بهذه السلسلة المخرجان الشهيران انتوني روسو وجو روسو، المعروفان باسم الأخوين روسو، وهما اللذين أخرجا الفيلم الأمريكي الشهير"المنتقمون: نهاية اللعبة"، الذي تخطت إيراداته 79ر2 مليار دولار في عام 2019 متفوقة بذلك على الفيلم الشهير"أفاتار"، وهي الإيرادات الأعلى عالميًا لفيلم سينمائي حتى لآن، وكتب الأخوان روسو على حسابهما الشخصي المشترك بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - "أن اليوم هو الأول في تصوير الرجل الرمادي".

وذكرت الشركة المنفذة للعمل أن أبطال الفيلم الأول "الرجل الرمادي" هم الممثل الكندىي الأصل رايان غوسلينج، بطل فيلم "لالالاند" والممثل الأمريكي كريس ايفانز، بطل فيلم "كابتن أمريكا"، وهو من نوع أفلام الحركة والإثارة التي تدور حول عميل سابق لوكالة الاستخبارات الأمريكية سي أي إيه يتم مطاردته من قبل زميل له في نفس الوكالة.

وكانت الشركة تعتزم البدء في هذا الإنتاج الضخم في يناير من العام الجاري، ولكن قرار البدء تأثر بظروف جائحة "كورونا".

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