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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يفتتح معرض أندية الفتاة ويكرم الأمهات المثاليات

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:10 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
بورسعيد:شيماء رشاد
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افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، معرض منتجات عضوات أندية الفتاة المقام بمركز شباب الاستاد، بالتعاون بين مديرية الشباب والرياضة مع الإدارة المركزية للبرامج التطوعية والثقافية.

وتفقد المحافظ أقسام المعرض الذي ضم عدد من منتجات أندية الفتاة من الحلوى والمخبوزات، والمشغولات اليدوية، والملابس، والإكسسوارات، مشيدًا بمحتويات المعرض وجهد الفتيات المشاركات به.

كما كرم محافظ بورسعيد، عقب افتتاح المعرض عدد من الأمهات المثاليات من أبناء شهداء الجيش والشرطة، موجهًا الشكر لهم على ماقدموه للوطن من أرواح غالية، ونماذج مشرفة لم تتأخر يومًا عن حماية تراب الوطن، ومؤكدًا أن أبطالنا الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن يعيشون في ذاكرتنا دائمًا فقد حفروا بدمائهم أسماء من نور خالدة.
محافظ بورسعيد يفتتح معرض أندية الفتاة ويكرم الأمهات المثاليات
محافظ بورسعيد يفتتح معرض أندية الفتاة ويكرم الأمهات المثاليات
محافظ بورسعيد يفتتح معرض أندية الفتاة ويكرم الأمهات المثاليات
محافظ بورسعيد يفتتح معرض أندية الفتاة ويكرم الأمهات المثاليات
محافظ بورسعيد يفتتح معرض أندية الفتاة ويكرم الأمهات المثاليات
محافظ بورسعيد يفتتح معرض أندية الفتاة ويكرم الأمهات المثاليات
محافظ بورسعيد يفتتح معرض أندية الفتاة ويكرم الأمهات المثاليات
محافظ بورسعيد يفتتح معرض أندية الفتاة ويكرم الأمهات المثاليات

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