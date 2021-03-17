ألفا جنيه مكافأة للعارضين بـ«أندية الفتاة» في بورسعيد

قرر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، صرف 2000 جنيه لكل عارض بمعرض منتجات عضوات أندية الفتاة المقام بمركز شباب الاستاد، بالتعاون بين مديرية الشباب والرياضة مع الإدارة المركزية للبرامج التطوعية والثقافية.كما قرر تخصيص 4 أكشاك بشارع 73 السياحي للعارضين بمعرض أندية فتاة مصر لعرض منتجاتهم لمساعدتهم في ترويج منتجاتهم وتقديرا للعمل الذي يقومون بها.وأشاد المحافظ، خلال تفقده أقسام المعرض، بمستوى الحلوى والمخبوزات، والمشغولات اليدوية، والملابس، والإكسسوارات، موجهًا بتوفير جميع الدعم لهم لاستمرار إنتاجهم الذي وصفه بالمميز.