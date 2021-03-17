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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«زراعة مطروح» تنظم ندوة إرشادية حول تحسين جودة التمور

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:04 م
زراعة مطروح
زراعة مطروح
ياسمين شعيب
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نظمت مديرية الزراعة بمطروح، اليوم الأربعاء، ندوة إرشادية في إطار مشروع تحسين جودة التمور، بحضور الدكتور عز جاد الله العباسي مدير المعمل المركزى لأبحاث وتطوير نخيل البلح، والدكتور مصطفي عسوس أستاذ التصنيع الغذائي بالمعمل المركزى.

وتضمنت الندوة التعرف على تأثير عمليات خدمة رأس النخلة على تحسين جودة التمور بواحة سيوة، والطرق المثلي لتخزين وتأثيرها على تحسين جودة التمور بالواحة.
«زراعة مطروح» تنظم ندوة إرشادية حول تحسين جودة التمور
«زراعة مطروح» تنظم ندوة إرشادية حول تحسين جودة التمور
«زراعة مطروح» تنظم ندوة إرشادية حول تحسين جودة التمور
«زراعة مطروح» تنظم ندوة إرشادية حول تحسين جودة التمور
«زراعة مطروح» تنظم ندوة إرشادية حول تحسين جودة التمور
«زراعة مطروح» تنظم ندوة إرشادية حول تحسين جودة التمور

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