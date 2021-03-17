«زراعة مطروح» تنظم ندوة إرشادية حول تحسين جودة التمور

نظمت مديرية الزراعة بمطروح، اليوم الأربعاء، ندوة إرشادية في إطار مشروع تحسين جودة التمور، بحضور الدكتور عز جاد الله العباسي مدير المعمل المركزى لأبحاث وتطوير نخيل البلح، والدكتور مصطفي عسوس أستاذ التصنيع الغذائي بالمعمل المركزى.وتضمنت الندوة التعرف على تأثير عمليات خدمة رأس النخلة على تحسين جودة التمور بواحة سيوة، والطرق المثلي لتخزين وتأثيرها على تحسين جودة التمور بالواحة.