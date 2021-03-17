«الأزهر» يوضح ضوابط النجاح فى صفوف النقل
الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:54 م
أميرة العنانيطباعة
كشف قطاع المعاهد الأزهرية ضوابط النجاح والانتقال لصفوف النقل والشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020-2021، موضحا أنه تحسب درجة 50% على امتحان الفصل الدراسى الأول، و50% على الدرجات التي يحصل عليها الطالب من متوسط درجات امتحانات شهور مارس وأبريل ومايو.
وأشار القطاع إلى أنه يشترط لنجاح الطالب حصوله على 50% من مجموع الفصلين الدراسيين لكل مادة بشرط ألا تقل الدرجة التي يحصل عليها في أي مادة عن متوسط درجات امتحانات الأشهر الثلاثة في نهاية الفصل الدراسى الثانى عن 25%.
وأوضح أنه يتم امتحان الطلاب الذين تخلفوا عن حضور امتحانات الفصل الدراسى الأول بسؤال خاص بهم من خلال امتحان شهر مايو لكل مادة.
وأشار القطاع إلى أنه يشترط لنجاح الطالب حصوله على 50% من مجموع الفصلين الدراسيين لكل مادة بشرط ألا تقل الدرجة التي يحصل عليها في أي مادة عن متوسط درجات امتحانات الأشهر الثلاثة في نهاية الفصل الدراسى الثانى عن 25%.
وأوضح أنه يتم امتحان الطلاب الذين تخلفوا عن حضور امتحانات الفصل الدراسى الأول بسؤال خاص بهم من خلال امتحان شهر مايو لكل مادة.