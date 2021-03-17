«الأزهر» يوضح ضوابط النجاح فى صفوف النقل

كشف قطاع المعاهد الأزهرية ضوابط النجاح والانتقال لصفوف النقل والشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020-2021، موضحا أنه تحسب درجة 50% على امتحان الفصل الدراسى الأول، و50% على الدرجات التي يحصل عليها الطالب من متوسط درجات امتحانات شهور مارس وأبريل ومايو.وأشار القطاع إلى أنه يشترط لنجاح الطالب حصوله على 50% من مجموع الفصلين الدراسيين لكل مادة بشرط ألا تقل الدرجة التي يحصل عليها في أي مادة عن متوسط درجات امتحانات الأشهر الثلاثة في نهاية الفصل الدراسى الثانى عن 25%.وأوضح أنه يتم امتحان الطلاب الذين تخلفوا عن حضور امتحانات الفصل الدراسى الأول بسؤال خاص بهم من خلال امتحان شهر مايو لكل مادة.