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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«الأزهر» يوضح ضوابط النجاح فى صفوف النقل

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:54 م
قطاع المعاهد الأزهرية
قطاع المعاهد الأزهرية
أميرة العناني
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كشف قطاع المعاهد الأزهرية ضوابط النجاح والانتقال لصفوف النقل والشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020-2021، موضحا أنه تحسب درجة 50% على امتحان الفصل الدراسى الأول، و50% على الدرجات التي يحصل عليها الطالب من متوسط درجات امتحانات شهور مارس وأبريل ومايو.

وأشار القطاع إلى أنه يشترط لنجاح الطالب حصوله على 50% من مجموع الفصلين الدراسيين لكل مادة بشرط ألا تقل الدرجة التي يحصل عليها في أي مادة عن متوسط درجات امتحانات الأشهر الثلاثة في نهاية الفصل الدراسى الثانى عن 25%.

وأوضح أنه يتم امتحان الطلاب الذين تخلفوا عن حضور امتحانات الفصل الدراسى الأول بسؤال خاص بهم من خلال امتحان شهر مايو لكل مادة.

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