تقرير إيراني يرجع إسقاط الطائرة الأوكرانية لخطأ في مشغل دفاعات جوية

ذكر الموقع الإلكتروني لهيئة الطيران المدني في إيران اليوم الأربعاء: أن التقرير النهائي للهيئة بشأن إسقاط طائرة ركاب أوكرانية عن طريق الخطأ أرجع الكارثة إلى خطأ من مشغل للدفاعات الجوية.وأسقطت إيران الطائرة في يناير 2020 مما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176، وقال التقرير في ملخصه "تم تعريف الطائرة على أنها هدف معاد بسبب خطأ من مشغل للدفاعات الجوية، قرب طهران وجرى إطلاق صاروخين صوبها".